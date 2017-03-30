Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar

ABD Merkez Bankasının (Fed) iki bölgesel başkanı, bankanın bu yıl üçten fazla faiz artışı yapabileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren, Boston kentinde yaptığı konuşmada, Fed'in bu yıl 3 kez daha faiz artırılmasının Amerikan ekonomisi için iyi olacağını söyledi.



Enflasyonun hızla yüzde 2'ye yükselmesi ve kalifiye eleman eksikliğini, ekonominin aşırı ısındığına dair potansiyel işaretler olarak değerlendiren Rosengren, Fed'in sıkılaştırma politikasında şu an öngörülenden daha agresif davranması gerekebileceğini savundu.



Rosengren, mart ortasında faiz artıran "Fed'in yılın geri kalanında toplantı aşırı faiz artırmasının uygun olacağını" belirterek, "Eğer ekonomi aşırı ısınırsa, daha hızlı parasal ayarlamalara ihtiyaç duyulabilir. Bu ihtiyaç ekonomide ve iş gücü piyasasında Büyük Durgunluk'tan bu yana kaydedilen önemli ilerlemeyi ciddi riske sokar " uyarısında bulundu.



"ÜÇTEN FAZLA FAİZ ARTIŞI OLASILIĞINI GÖZARDI ETMİYORUM"



San Francisco Fed Başkanı John Williams ise bu yıl 3 ya da 4 kez faiz artışının mantıklı olacağı görüşünü dile getirdi.



New York kentinde düzenlenen bir programda konuşan Williams, "8 yıldır büyüyen, tam istihdama ulaşmış ve Fed'in yüzde 2 enflasyon hedefine yaklaşan bir ekonomiyle birlikte verilerin mesajı açık: Son 9 yıl boyunca çok çalıştığımız iyileşmeye büyük ölçüde ulaştık" ifadelerini kullandı.



Williams, meslektaşı Rosengren gibi Fed'in kademeli sıkılaştırma politikasının ekonominin aşırı ısınmasını önleyeceğine işaret ederken, "Bu yıl toplamda üçten fazla faiz artışı olasılığını gözardı etmiyorum" dedi.



Rosengren ve Williams'ın diğer meslektaşlarına kıyasla daha "şahin" mesajları, ikilinin Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) bu yıl oy hakkına sahip olmaması nedeniyle piyasaları fazla etkilemedi.



Fed'in para politikasını belirleyen FOMC'nin 14-15 Mart'ta yayınladığı ekonomik projeksiyonlara göre, Fed yetkilileri 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üçer defa faiz artırmayı öngörüyor.