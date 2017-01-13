Fed yetkililerinden faiz açıklamaları

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, bu yıl ekonominin yolunda ilerlemeye devam etmesi halinde 3 faiz artışının uygun olacağını bildirdi.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Pennsylvania eyaletinin Malvern kentinde katıldığı etkinlikte, ABD ekonomisinin, 2017'ye güçlü bir başlangıç yaptığını ifade etti.



Ülke ekonomisinin yolunda ilerlemesi halinde bu yıl 3 faiz artışının uygun olacağını belirten Harker, bu öngörüsünün, yeni yönetimin mali politikalarının etkisini içermediği kaydetti.



Philadelphia Fed başkanlığına Temmuz 2015’te atanan Harker, bu yıl ilk kez Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy kullanma hakkına sahip olacak.



"TEK FAİZ ARTIŞI UYGUN OLUR"



St. Louis Fed Başkanı James Bullard da CNBC’ye yaptığı açıklamada, faiz oranlarının uzun bir süre düşük kalması gerektiğini söyledi.



Fed’in sabırlı davranmaya devam edeceğini düşündüğünü ifade eden Bullard, 2017 boyunca sadece bir kez faiz artırılmasının uygun olacağını kaydetti.



Bullard, ülkede 20 Ocak’ta iş başı yapacak Donald Trump yönetiminin mali politikalarının etkisinin de 2018-2019'da ortaya çıkmaya başlayacağını belirtti.



YELLEN, PARA POLİTİKASINA DEĞİNMEDİ



Fed Başkanı Janet Yellen ise yaptığı konuşmada iki meslektaşının aksine, para politikasına ilişkin yorumda bulunmadı.



Washington’da düzenlenen bir konferansta ülkenin farklı bölgelerinden gelen eğitimcilerle buluşan Yellen, öğretmenlerin öğrencilere ekonomi bilimini nasıl sevdirebileceği ile ilgili görüşlerini paylaştı.



Yellen, ABD ekonomisinin kısa vadeli görünümünün iyi olduğunu ve ufukta herhangi bir zorluğun görünmediğini belirtti. Buna karşın büyüyen gelir dağılımı eşitsizliği ve düşük verimliliğin ekonominin uzun vadeli sorunları arasında yer aldığına işaret eden Yellen, "Gelir dağılımı eşitsizliği beni çok endişelendiriyor." dedi.