Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklendiği gibi sabit tutmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybetti.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) temmuz ayı toplantısında, yüzde 1,00-1,25 aralığındaki faizlerde değişiklik yapılmadı. Karar metninde, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik ifade değişikliği oldu. "FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildiride, geçen ay ise "görece yakında" yerine "bu yıl" ifadesi kullanılmıştı.



Analistler, söz konusu değişikliği, Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu eylül ayında küçültmeye başlayabileceği şeklinde değerlendirirken, dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüşe geçti, New York borsası ise rekor kırdı.



Açıklanan şirket bilançolarının genel olarak beklentileri aşmasından da destek bulan New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,45, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,16 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yaptı.



Fed kararının ardından özellikle büyüme ve enflasyon görünümüne ilişkin makroekonomik verilerin beklentiler ve dolayısıyla piyasalar üzerindeki etkisinin artabileceğine işaret eden analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.



Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan büyüme verisinin beklentiler doğrultusunda yüzde 1,7 gelmesi sonrasında FTSE 100 endeksi yüzde 0,24, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 yükseliş kaydetti.



Bugün Güney Kore'de açıklanan ikinci çeyrek büyüme verisinin yıllık yüzde 2,7 ile beklentileri karşılamasının ardından Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla seyrederken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,17, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,07 yükseliş kaydetti.



Yurt içinde, dün Fed öncesi genel olarak yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,15 artışla 107.206 puandan tamamladı. Dolar/TL ise gün içinde 3,5787'yi görse de Fed kararlarının ardından hızla düşüşe geçerek yüzde 1,02 değer kaybetti ve 3,5340'tan kapandı.



Analistler, bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı ve küresel risk iştahının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, BIST 100 endeksinde 106.000-108.000 bandının izleneceğini, bu seviyelerin aşılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.



Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:



14.00 Türkiye, TCMB PPK kararları



14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri



15.00 ABD, haziran ayı toptan stoklar



15.30 ABD, haziran ayı dayanıklı mal siparişleri



15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları





