FED faiz oranını arttırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti.

Fed, ayrıca gelecek seneye yönelik faiz artışı beklentisini ikiden üçe çıkardı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Aralık toplantısı, beklendiği gibi faiz artışıyla sona erdi.



İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, Fed Başkanı Janet Yellen liderliğindeki 10 FOMC üyesi, gösterge faiz oranını yüzde 0,25-0,50 aralığından yüzde 0,50-0,75 aralığına çıkarma kararını oy birliğiyle aldı.



Açıklamada, "FOMC, iş gücü piyasası şartları ve enflasyonda gözlenen gelişmeler ve beklentiler ışığında federal fonlama oranını yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltme kararı aldı" ifadelerine yer verildi.



Dört faiz artışı beklentisiyle başladığı 2016'yı tek faiz artışıyla kapatan Fed, ayrıca son 10,5 yılın ikinci faiz artışını yapmış oldu. Fed'in Haziran 2006'dan sonraki ilk faiz artışına Aralık 2015'teki FOMC toplantısında gidilmişti.



- FED, EKONOMİK PROJEKSİYONLARINI REVİZE ETTİ

Fed, Aralık toplantısında ABD ekonomisine ilişkin beklentilerini de güncelledi.



Bu yılki ortalama büyüme tahminini yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a çıkaran Fed, gelecek yılki büyüme beklentisini de yüzde 2,0'den yüzde 2,1'e yükseltti. Bankanın 2018 ve 2019 büyüme projeksiyonları ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1,9 olarak belirlendi. Bu oranlar, eylül ayında yayınlanan bir önceki projeksiyonlarda yüzde 2 ve yüzde 1,8 seviyesindeydi.



Bu yıla ilişkin ortalama enflasyon beklentisini ise yüzde 1,3'ten yüzde 1,5'e yükselten Fed, gelecek iki yıla ilişkin enflasyon beklentilerini ise değiştirmeyerek, sırasıyla yüzde 1,9, yüzde 2,0’de sabit tuttu. Bankanın 2019'a yönelik enflasyon beklentisi de yüzde 2'de bırakıldı. Fed, aynı zamanda çekirdek enflasyon beklentilerinde hiçbir değişikliğe gitmedi. Banka, çekirdek enflasyonun 2016 sonunda yüzde 1,7, 2017 sonunda yüzde 1,8 ve 2018 ile 2019 sonunda ise yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.



Öte yandan, FOMC üyelerinin ortalama işsizlik oranı beklentileri bu yıl için yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye ve 2017 için yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekildi. Banka, işsizlik oranının 2018 ve 2019'da yüzde 4.5'te denge bulacağını öngörüyor.



- FED YETKİLİLERİ GELECEK YIL ÜÇ YIL FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

Piyasaların Fed'in ekonomik projeksiyonlarında en çok dikkat ettiği "noktasal grafik" ise FOMC üyelerinin faiz oranına yönelik beklentilerini yükselttiğini gösterdi.



Buna göre, 17 FOMC üyesinin 2017 sonuna ilişkin faiz oranı beklentisinin ortalaması yüzde 1,1'den yüzde 1,4'e çıktı. Bu beklenti, Fed’in gelecek yıl 25 baz puanlık üç faiz artışı yapılabileceğine işaret ediyor.



Benzer şekilde, 2018 ve 2019 yıllarına yönelik faiz projeksiyonları ise sırasıyla yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e ve yüzde 2,6'dan yüzde 2,9'a yükseltildi.



- DOLAR DEĞER KAZANDI, ALTIN DEĞER KAYBETTİ



Fed'in faiz artırma kararı öncesinde 1,0640-1,0650 bandında seyreden avro/dolar paritesi, şu sıralar 1,0578'e kadar geriledi. Dolar/TL paritesi ise uluslararası piyasalarda 3,4603'ten 3,5115 yükseldi.



Öte yandan, altının ons fiyatı kararlar takiben 1.160 dolardan 1,152 dolara gerilerken, ABD 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 2,44’den yüzde 2,47'ye yükseldi.



Açıklama öncesi dalgalı seyreden ABD borsaları, toplantının karar metnini takiben kayıplarını artırdı. Şu sıralar, Dow Jones Endeksi yüzde 0,06, S&P 500 Endeksi yüzde 0,26, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 0,26 düşüşle işlem görüyor.



Faiz kararının arından Brent tipi ham petrolün varil başına fiyatı ise 54,65 dolardan 54,13 dolara geriledi.



Küresel piyasalar, şu andan itibaren Fed Başkanı Janet Yellen'in basın toplantısına odaklandı. TSİ 22:30'da başlayacak toplantıda faiz artırım kararını değerlendirecek Yellen'in, özellikle yeni yönetimin ekonomi politikaları ve para politikasının geleceğine ilişkin açıklamaları dikkatle takip edilecek.

Kaynak: AA