FED beklenen faiz kararını açıkladı

Uluslararası piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısına kilitlenmiş durumdaydı. Dün başlayan toplantı bugün sona erdi ve Fed faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan iki günlük toplantısı sona erdi.



Toplantının ardından yayımlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında sabit tutma kararını oy birliğiyle aldı.



FAİZ ARTIRIMI SİNYALİ



Karar metninde ülke ekonomisinin gücünü koruduğu vurgulanırken şu değerlendirmeye yer verildi:



"FOMC'nin eylül toplantısından bu yana alınan veriler, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve ekonomik aktivitelerin kasırgalara rağmen sağlam hızda arttığını gösterdi. Kasırgalar istihdamın eylülde düşmesine neden olsa da işsizlik gerilemeye devam etti. Hane halkı harcamaları ılımlı artışını sürdürüyor ve sabit yatırımlardaki büyüme son çeyreklerde hızlandı.”



Ülke ekonomisinin büyüme hızı için eylül ayında yayınlanan bir önceki FOMC karar metninde "sağlam" yerine "ılımlı" ibaresi kullanılmıştı.



Analistler, söz konusu olumlu değişikliği, Fed'in aralıkta yeniden faiz artıracağına yönelik bir sinyal olarak değerlendirdi.