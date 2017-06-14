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14 Haziran 2017 21:06 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2017 21:52

FED faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.

FED faiz kararını açıkladı

 ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.

Etiketler: 25 puanpolitika faiziartışfed


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