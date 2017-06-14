FED faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 1-1,25 aralığına çıkarma kararı aldı.
"Fed'in yakında faiz artırması uygun" ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lael Brainard, iç ve dış ekonomik şartların yeni bir... Ekonomi
Fed tutanakları yayımlandı ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanaklar, bankanın, gelecek verilerin... Gündem
Fed yetkililerinden faiz açıklaması ABD Merkez Bankasının (Fed) bölgesel başkanları, faiz artırımı ve zamanlamasıyla ilgili... Ekonomi
Fed yetkililerinden "şahin" açıklamalar ABD Merkez Bankasının (Fed) iki bölgesel başkanı, bankanın bu yıl üçten fazla faiz artışı... Ekonomi