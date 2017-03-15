Fed, faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.
Moody's'ten Fed açıklaması Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in açıklamasında, Fed'in bugün alacağı faiz kararının... Ekonomi
Fed'in ilk siyahi kökenli bölgesel başkanı ABD Merkez Bankasının Atlanta Şubesi, ekonomist Raphael Bostic'i Başkan seçti. Bostic, Fed'in ilk... Dünya
Küresel piyasalar denge arayışında Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırmasının ardından yükselen volatilite... Ekonomi
Fed kritik kararı açıkladı ABD Merkez Bankası Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Fed, faizleri sabit... Dünya