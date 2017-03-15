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15 Mart 2017 21:22 | Son Güncelleme: 15 Mart 2017 21:24

Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti.

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