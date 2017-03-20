FBI Rusya'nın Trump'ın kampanyasıyla ilişkisini araştırıyor

FBI Başkanı James Comey, Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği ve Başkan Donald Trump kampanyasıyla ilişkisi olduğu yönündeki iddiaları soruşturduklarını belirtti.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Direktörü Michael Rogers, ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde düzenlenen “Rusya’nın seçimlere müdahalesi” başlıklı oturumda, komite üyelerinin sorularını yanıtladı.



FBI’ın yaptığı veya yapmadığı herhangi bir soruşturma hakkında bilgi paylaşmadığını söyleyen Comey, Trump'ın kampanyası ile Rusya arasında ilişki olduğu yönündeki iddialara ABD kamuoyunun ilgisini göz önünde bulundurduklarını ifade ederek konuya ilişkin bir istisna yapacaklarını kaydetti.

"SORUŞTURMA GİZLİ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDECEK"



Comey, “FBI, karşı istihbarat çabalarımızın parçası olarak Rusya hükümeti ve ABD 2016 Başkanlık seçimleri arasındaki ilişkiyi inceliyor.” dedi.



Comey, soruşturmanın, Başkan Trump’ın çevresindeki kişilerin de Rusya ile ilişkisi bulunup bulunmadığının soruşturmanın bir parçası olduğunu açıkladı.



Soruşturmada herhangi bir suç işlenip işlenmediğine bakacaklarını belirten Comey, "Bu henüz dosyası kapanmamış bir soruşturma ve devam ediyor. Soruşturma gizli bir şekilde devam edecek.” ifadesini kullandı.

"BİR MÜDAHALE SÖZ KONUSUYSA BUNA MÜSAADE EDEMEYİZ"



NSA Direktörü Michael Rogers ise, Rusya'nın ABD'deki seçim sürecine müdahale etme isteğinin yeni bir girişim olmadığını söyledi. Roger, 2016 yılındaki başkanlık seçimine Rusya'nın müdahalesinin olup olmadığı konusunda sert bir tavır takındıklarını belirterek, "Eğer böyle bir müdahale söz konusu ise 2020 seçimlerinde de aynı girişimde bulunacaklardır. Buna müsaade edemeyiz." dedi.

"ELİMİZDE OBAMA’NIN TRUMP’I DİNLEDİĞİ İDDİALARINI DESTEKLEYECEK BİLGİ YOK"



Oturumda, Başkan Trump’ın eski Başkan Barack Obama’nın kendisinin telefon görüşmelerini dinlediği yönündeki iddiası da gündeme getirildi.



FBI’ın, Trump’ın iddialarını doğrulayıp doğrulamayacağı yönündeki soru üzerine Comey, ellerinde Başkan Trump’ın iddialarını destekleyecek bir ipucu olmadığını söyledi. Comey, "Başkan’ın tweet atarak eski yönetimin kendisini dinlediği yönündeki iddialarını destekleyecek bir bilgiye sa