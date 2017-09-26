FBI uzmanları Katar'da çalıştaya katıldı

Başkent Doha'da düzenlenen "Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Çalıştayı", FBI'dan uzmanların da katılımıyla başladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen "Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele" başlıklı eğitim çalıştayına, ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) uzmanların da katıldığı bildirildi.



Katar Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Komitesi Genel Sekreteri İsa el-Hardan, açılışta yaptığı konuşmada, kara para aklama ve terörle mücadele sistemini güçlendirmek için ulusal tüm tarafları kapsayacak, bölgesel ve uluslararası kazanımları hayata geçirecek bir eğitim planı geliştirildiğini belirtti.



Katar Terörle Mücadele Komitesi Raportörü Halid el-Ka'bi de Belçikalı eğitmenlerin yer aldığı çalıştayın, "kara para aklama ve terörle mücadele edilmesi ve bunun kontrol altına alınarak etkilerinin azaltılması" için uluslararası sistem içinde harcanan çabaların devamı olduğunu söyledi.



Ka'bi, Katar ile ABD arasında son olarak temmuz ayında terörle mücadele mutabakatı imzalandığını hatırlatarak, "Çalıştay, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği ve koordinasyonun devamı niteliğindedir." dedi.



Katar Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Komitesinin, Katar Terörle Mücadele Komitesi ile iş birliği ile düzenlediği çalıştayın 5 gün sürmesi bekleniyor.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, geçen temmuz ayında Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı.