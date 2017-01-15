F.Bahçe'ye Kadıköy'de şok

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

2. dakikada Lens'in sağdan ortasında ön direkte topu kontrol eden Fernandao'nun dönerek vuruşunda, kaleci Itandje meşin yuvarlağın sahibi oldu.



6. dakikada hızlı gelişen Adanaspor atağında Magaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cem Özdemir'in şutunda, Volkan Demirel üzerine gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



17. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında altıpasa gelen topa, Fernandao ön direkte bekletmeden vurdu. Kaleci Itandje'nin çizgi üzerinde güçlükle önlediği meşin yuvarlağı Adanaspor savunması uzaklaştırdı.



23. dakikada konuk ekip Adanaspor, öne geçti. Renan Diniz'in ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Magaye, kaleci Volkan Demirel'den sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



32. dakikada Lens'in orta alanın sağından kullandığı serbest vuruşta, top ceza sahası içindeki Skrtel'de kaldı. Bu oyununun vuruşunda meşin yuvarlak sola açılırken, dar açıdan Chahechouhe'nin şutunda kaleci Itandje, iki hamlede topu kontrol etti.



40. dakikada Fenerbahçe, beraberliği yakaladı. Lens'in sağ kanattan ortasında Adanaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa, arka direkteki Skrtel çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Itandje'den döndü. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal'ın altıpas gerisinden vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-1.



45+1. dakikada konuk ekip bir kez daha öne geçti. Magaye'nin pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ronei'nin yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan Demirel'in bacaklarının arasından ağlara gitti: 1-2.



Mücadelenin ilk yarısı, Adanaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



65. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta gitti.



77. dakikada Lens'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topu kontrol eden Skrtel'in vuruşunda, meşin yuvarlak Koman'ın eline gelince hakem Serkan Çınar, penaltı kararı verdi. 78. dakikada penaltı atışını kullanan Fernandao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2.



83. dakikada Digao'nun ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Volkan Demirel yatarak topun sahibi oldu.



85. dakikada Van Persie'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Lens'in sert şutunda, kaleci Itandje ayağıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



88. dakikada Adanaspor ceza sahasında buluştuğu topu iyi saklayan Salih Uçan, rakiplerinin arasından topukla pasını Van Persie'ye aktardı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Itandje, meşin yuvarlağı ayağıyla kornere çeldi.



90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Karavaiev'in ortasında arka direkte uygun durumda bulunan De Souza bekletmeden vuruşunu yaptı, ancak kaleci Itandje topu kornere tokatladı.



Mücadele, 2-2 beraberlikle sona erdi.

Stat: Ülker



Hakemler: Serkan Çınar, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter (Dk. 79 Van Persie), Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Dk. 44 Karavaiev), Ozan Tufan, De Souza, Lens, Chahechouhe (Dk. 64 Salih Uçan), Fernandao



Adanaspor: Itandje, Digao, Ramos, Didi, Sami Can Keskin, Renan Diniz, Bekir Yılmaz (Dk. 74 Tevfik Altındağ), Koman, Ronei (Dk. 84 Emre Uğur Uruç), Cem Özdemir (Dk. 90+4 Ahmet Dereli), Magaye



Goller: Dk. 23 Magaye, Dk. 45+1 Ronei (Adanaspor), Dk. 40 Mehmet Topal, Dk. 78 Fernandao (Penaltıdan) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 31 Renan Diniz, Dk. 67 Ramos, Dk. 73 Bekir Yılmaz, Dk. 77 Koman, Dk. 80 Digao, Dk. 87 Didi, Dk. 90+7 Itandje (Adanaspor), Dk. 87 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)