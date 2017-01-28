F.Bahçe'nin borcu arttı

Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin toplam borcunun 386 milyon 741 bin 96 lira olduğu açıklandı.

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda, sarı-lacivertli kulübün denetleme kurulu üyesi Doğan Yeşin, denetleme kurulu raporunu okudu.



Yeşin, yıl sonu işlemlerinin henüz tamamlanmadığından dolayı raporun 26 Ocak 2016 tarihine kadarki, muhasebe departmanını intikal eden bilgilere göre hazırlandığını açıkladı.



Yeşin, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin mevcutlar ve alacak tutarı olan 14 milyon 995 bin 798 lira tenzili sonucunda kalan 386 milyon 741 bin 96 liranın net borç tutarı olduğunu belirtti.



Kulübün 2016 yılında toplam 161 milyon 362 bin 14 lira gelir elde ettiğini ifade eden Doğan Yeşin, giderin 257 milyon 725 bin 687 lira, gider fazlasının ise 96 milyon 363 bin 673 lira olduğunu kaydetti.



Yeşin, yöneticilere olan ve diğer çeşitli borçların toplam borca dahil olmadığını sözlerine ekledi.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu da kulübün yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.



- BORÇ ARTTI



Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğinin borcu geçen yıl açıklanan rakamlara göre 132 milyon 259 bin lira arttı.



Geçen yıl ocak ayında yapılan yüksek divan kurulunda borç 254 milyon 482 bin 23 lira olarak açıklanmıştı. Bu yıl ise bu rakamın yaklaşık 132 milyon artarak 386 milyon 741 bin 96 liraya yükselmesi dikkati çekti.



Fenerbahçe'nin mevcutları ve alacağı ise geçen yıl 13 milyon 787 bin 849 lira olarak bildirilmişti. Bu rakam ise 1 yıllık sürede yaklaşık 1 milyon lira artarak 14 milyon 995 bin 798 liraya yükseldi.



Öte yandan derneğin 2015 yılına göre 2016'da gelirleri de azaldı. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği 2015 yılında 204 milyon 368 bin 522 lira gelir elde ederken, 2016 yılında bu rakam 43 milyon lira azalarak 161 milyon 362 bin 14 lirada kaldı. Derneğin gideri ise 2015 yılına göre 2016'da yaklaşık 4 milyon lira artarak 257 milyon 725 bin 687 ulaştı.



- 80 YILLIK ÜYEYE PLAKET



Toplantıda ayrıca 40 yılını dolduran üyelere plaket ve gümüş rozetleri; 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelere de plaket ile altın rozetleri takdim edildi.



Kulüp üyeliğinde 80 yılını dolduran Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Halit Deringör ve diğer üyelerin plaketini sarı-lacivertli kulübün başkanı Yıldırım ile yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük sundu.



Fenerbahçe Sporcular ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Uyguç, kulübe katkılarından dolayı kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a plaket verdi.



Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı üyelerin yaptığı konuşmaların ardından sona erdi.