F.Bahçe'den farklı prova

Fenerbahçe, devre arası kampı için bulunduğu Antalya'da hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u 5-1 yendi.

Fenerbahçe, Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan özel maçla yılın ilk karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertliler, son haftalardaki golcü ismi Jose Fernandao'nun 3, yeni transfer Oleksandr Karavaev ve Salih Uçan'ın birer golüyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.



Denizlispor'un tek golünü ise penaltıdan Andre Moritz kaydetti.



- KARAVAEV GOL VE ASİSTLE BAŞLADI



Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavaev, ilk kez sarı-lacivertli formayı giydiği maçta başarılı bir performans ortaya koyarak birer gol ve asiste imza attı.



Maça yedek kulübesinde başlayan Karavaev, karşılaşmanın 37. dakikasında sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna dahil oldu. Özel maç olmasına rağmen ilk kez sırtına sarı-lacivertli formayı geçiren Ukraynalı futbolcu, 43. dakikada Jeremain Lens'in asistini gole çevirdi. Karavaev oyuna girdikten 6 dakika sonra attığı gole oldukça sevindi.



Öte yandan Karavaev'in forma numarası da belli oldu. Ukraynalı futbolcu, sezonun ikinci yarısında "11" numaralı formayı terletecek.



- FERNANDAO'DAN BİR HAT-TRİCK DAHA



Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fernandao, gollerine özel maçta da devam etti.



Denizlispor ağlarını 3 kez havalandıran Brezilyalı futbolcu, kupada son oynanan Menemen Belediyespor maçından sonra bir kez daha "hat-trick" yaptı.



Fernandao, 5'i resmi son 6 maçta da gol atmayı başardı ve rakip fileleri 10 kez havalandırdı.



Öte yandan Fenerbahçeli futbolcu Lens de yine asistleriyle ön plana çıktı. Lens, özel maçta 2 asist yaptı. Hollandalı futbolcunun bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 asisti bulunuyor.



Öte yandan, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin van Persie, özel maçta kadroya dahil edilmedi.



Kampta çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Hollandalı futbolcu, Denizlispor maçında oynamadı.



- VOLKAN ŞEN SAKATLANDI



Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti.



Maçın 34. dakikasında yaşanan bir ikili mücadelede yerde kalan Volkan Şen'e ilk müdahale saha içinde yapıldı. Milli futbolcu ayağa kalkamayınca sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı ve 37. dakikada yerini Oleksandr Karavaev'e bıraktı.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat da soyunma odasına götürülen Volkan'ın yanına giderek oyuncusuna moral verdi.



MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI



6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Savunma arkasına atılan topla buluşan Volkan Şen, sağdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Volkan, solunda daha müsait pozisyonda bulunan Fernandao'ya topu attı ve Brezilyalı meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 1-0.



18. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı sağdan getirdiği topu ceza sahasındaki Alper Potuk'a attı. Alper'in şutunda top kaleci Asil Kaan'dan sekti. Kaleciden dönen topu Fernandao tamamlayarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.



43. dakikada Fenerbahçe yeni transferi Karavaev'le farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içindeki Lens'in pasında altı pasın önünde topa gelişine vuran Karavaev'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.



53. dakikada Karavaev ceza sahasının sağında buluştuğu topu sert bir şekilde altı pasın önüne doğru gönderdi. Ukraynalı oyuncudan gelen topu kontrol eden Salih Uçan, düzgün bir vuruşla takımının 4. golünü filelere yolladı: 4-0.



64. dakikada Denizlispor penaltı vuruşu kazandı. Penaltıyı 65. dakikada Moritz gole çevirdi ve fark 3'e indi: 4-1.



83. dakikada Fernandao bir kez daha sahneye çıktı. Lens'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Brezilyalı forvet ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla kendisinin 3., takımının 5. golünü attı: 5-1.



Fenerbahçe sahadan 5-1 galip ayrıldı.



Stat: Akdeniz Üniversitesi



Fenerbahçe: Volkan Demirel (Dk. 46 Ertuğrul Taşkıran), Şener Özbayraklı (Dk. 68 Caner Koca), Kjaer (Dk. 46 Yiğithan Güveli), Skrtel (Dk. 46 Neustaedter), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal (Dk. 46 Ozan Tufan), De Souza (Dk. 46 Salih Uçan), Lens, Alper Potuk (Dk. 46 Stoch), Volkan Şen (Dk. 37 Karavaev), Fernandao



Denizlispor: Asil Kaan Güler (Dk. 46 Zeki Ayvaz-Dk. 88 Ömer Yazıcı), Alperen Babacan, Ömer Alp Kulga (Dk. 46 Veli Acar) , Cenk Güvenç (Dk. 72 Taha Can Velioğlu), Kerem Can Akyüz (Dk. 46 Batıcan Aday), Kappel (Dk. 72 Şevki Çınar), Barış Örücü (Dk. 46 Berkan Afşarlı), Burak Altıparmak (Dk. 46 Taşkın İlter), Ziya Alkurt (Dk. 46) Cihan Özkaymank), Anıl Taşdemir (Dk. 46 Moritz), Yasin Ozan (Dk. 46 Perovic)



Goller: Dk. 6, 18 ve 83 Fernandao, Dk. 43 Karavaev, Dk. 53 Salih Uçan (Fenerbahçe), Dk. 64 Moritz (penaltıdan)