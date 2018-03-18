Fenerbahçe’de dev isyan: 3 Penaltı 1 Kırmızı kart

Hakem Bülent Yıldırım derbideki yönetimiyle Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyeti isyan ettirdi.

Feghouli’nin ceza sahasında kollarını kullanarak Roman Neustadter’i engellediği, Serdar Aziz’in ise Skrtel ve Soldado’ya yönelik faullerinde penaltı düdüğü çalınmadı.

Fernando’nun 46’da orta alanda tabanıyla Giuliano’nun bileğine indirdiği ağır darbeye de kırmızı kart çıkmadı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Bülent Yıldırım dev randevuda özellikle sarı-lacivertlilerin büyük tepkisini topladı.

Sarı-lacivertlilerde 9. dakikada penaltı sesleri yükseldi. Mehmet Ekici’nin sağdan kullandığı kornerde topa yükselmeye çalışan Roman Neustadter engellendiği için itiraz etti.

Feghouli ile mücadeleye giren Neustadter topa çıkmak isterken iki koluyla kendisini tutan rakibi tarafından net biçimde engellendi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman bu pozisyon sonrası bir hayli sinirlenirken penaltı kararı vermeyen Bülent Yıldırım’a tepki gösterdi.

Serdar Aziz’in, Skrtel’in yüzüne ceza alanında yaptığı müdahale için de sarı-lacivertliler penaltı bekledi fakat Yıldırım düdüğünü çalmadı.

Hareketli başlayan derbide Mehmet Ekici’nin ilk 15 dakikadaki sert faulleri de Galatasaraylıları kızdırdı. Ekici’nin orta alanda Feghouli ve Belhanda’ya yaptığı faullere sarı-kırmızılı futbolcular isyan ederken, hakem Yıldırım bu pozisyonlarda kartına başvurmadı.

İkinci yarının başında Fernando ile Giuliano arasındaki pozisyon tartışma yarattı. Fernando 46’da orta yuvarlakta tabanıyla Giuliano’nun bileğine çok sert bir müdahalede bulunurken, Fenerbahçeliler kırmızı kart bekledi. Ancak Bülent Yıldırım, Fernando’ya sarı kart çıkarmakla yetindi. Aykut Kocaman bu karara uzun süre tepki verdi.

Serdar Aziz’in, Soldado’yu çekerek indirdiği pozisyonda da Fenerbahçeliler uzun süre penaltı itirazı yaptı. Bülent Yıldırım bu pozisyonda da oyunu devam ettirdi.