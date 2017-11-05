F.Bahçe taraftarını potada sevindiriyor

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Pınar Karşıyaka'yı 97-71 mağlup etti.

Bu sonuçla ligde Fenerbahçe Doğuş 4. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka sahadan 4. kez mağlup ayrıldı.



Karşılıklı basketlerle başlayan müsabakanın ilk 5 dakikasını Fenerbahçe Doğuş 10-9 üstünlükle geçti. İki ekibin de dış atışlardan rahat sayı bulduğu mücadelede, Melli ve Guduric'in basketleriyle etkili olan sarı-lacivertliler karşısında Pınar Karşıyaka, 5-0'lık bir seriyle 9. dakika içinde 17-16 öne geçti. Ev sahibi ekip son dakika içinde bulduğu basketlerle ilk periyotu 21-17 önde tamamladı.



İkinci çeyreğin başında Thompson'ın skora yaptığı katkıyla Fenerbahçe Doğuş farkı 12. dakikada 10 sayıya yükseltti: 29-19. Ribauntlarda etkili olan ve savunma direncini yükselten Pınar Karşıyaka, 7-0'lık bir serinin ardından 15. dakikada farkı 3 sayıya (29-26) düşürdü. Vesely ile skor üretmeye başlayan sarı-lacivertliler, Pınar Karşıyaka'nın pota altındaki etkisini engellemekte güçlük yaşadı. 19. dakikada üst üste bulduğu basketlerle farkı yeniden açmayı başaran ev sahibi ekip soyunma odasına 45-38 üstünlükle gitti.



Üçüncü çeyrekte, Ege temsilcisinin hücumda yaptığı top kayıplarını hızlı ataklarla değerlendiren Fenerbahçe Doğuş, Guduric'in turnikesiyle 28. dakikada skoru 61-50 yaptı. Sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın peş peşe bulduğu sayılarla farkı daha da açarak üçüncü çeyreği 71-50 galip bitirdi.



Son çeyrekte rakibinin oyundan düşmesinin ardından daha rahat sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, Melih Mahmutoğlu'nun üç sayılık basketleriyle farkı arttırdı ve karşılaşmayı 97-71 kazandı.



Fenerbahçe Doğuş'ta sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Ali Muhammed, Pınar Karşıyaka maçıyla parkeye döndü.



Maçın en skorer oyuncusu Pınar Karşıyaka formasıyla 17 sayı kaydeden Jones olurken, Fenerbahçe Doğuş'ta Nunnally ve Melih Mahmutoğlu on beşer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon



Fenerbahçe Doğuş: Sinan Güler 2, Melih Mahmutoğlu 15, Guduric 12, Melli 8, Ahmet Düverioğlu, Thompson 13, Barış Hersek 5, Sloukas 12, Egehan Arna 3, Nunnally 15, Vesely 10, Ali Muhammed 2



Pınar Karşıyaka: Waters 5, Akif Egemen Güven 6, Wood 11, Jones 17, Alp Karahan 8, Berk İbrahim Uğurlu 9, Metin Türen 5, Kennedy 10, Görkem Doğan, Berke Aygündüz



1. Periyot: 21-17



Devre: 45-38



3. Periyot: 71-50