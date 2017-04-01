F.Bahçe, Real Madrid'i elinden kaçırdı

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımına 61-56 yenildi.

Karşılaşmaya her iki takımda dengeli başladı. Real Madrid özellikle Sergio Llull'un isabetli atışları ile rakibine karşı üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe ise iyi savunma yapıp, Bogdanovic, Vesely ve Ali Muhammed ile hücumda sayı üretti. İlk periyot ev sahibi takımın 20-16'lık üstünlüğüyle geçildi.



İkinci periyotta başarılı savunmasını sürdüren Fenerbahçe, 16. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle skoru 25-24 yapıp, karşılaşmada ikinci kez öne geçti. 18. dakikada 5 sayılık (27-32) üstünlük yakalayan Fenerbahçe, devreyi 32-29 önde kapattı. İspanyol takımı ikinci periyotta sadece 9 sayı buldu.



Üçüncü periyoda savunma gücünü koruyarak başlayan Fenerbahçe, 24. dakika geride kaldığında farkı 7 sayıya (32-39) çıkardı. İsabetli dış atışlarla farkı azaltan Real Madrid, 28. dakikada skoru 43-43 yaptı. Rudy Fernandez ve Sergio Llull'un takımını ateşleyen oyunuyla uzun bir aradan sonra skor avantajını yakalayan Real Madrid, son periyoda 48-43 önde girdi.



Karşılaşmanın son periyodunda sayı avantajını korumaya çalışan Real Madrid, 35. dakikayı 56-50 önde geçti. Fenerbahçe, Bogdanovic'in üç sayılık basketiyle bitime 1 dakika kala farkı 3 sayıya (59-56) indirdi. Ancak son saniyelerde hücumda hatalar yapan Fenerbahçe, Madrid deplasmanından 61-56 yenik ayrıldı.



Real Madrid'te Sergio Llull 16 sayı, Fenerbahçe'de de Bogdanovic 15 sayı kaydetti.



Bu sonuçla Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 12. yenilgisini alırken, Real Madrid ise galibiyet sayısını 22'ye çıkartarak normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.



Salon: Wizink Center



Hakemler: Christos Christodoulou (Yunanistan), Sasa Pukl (Slovenya), Amit Balak (İsrail)



Real Madrid: Sergio Llull 16, Gustavo Ayon 6, Maciulis 7, Jeffery Taylor 2, Randolph 6, Rudy Fernandez 11, Doncic 5, Felipe Reyes 3, Hunter 2, Thompkins 3, Carroll



Fenerbahçe: Udoh 7, Bogdanovic 15, Vesely 11, Ali Muhammed 11, Kalinic 5, Melih 2, Antic 5, Nunnally



1. Periyot: 20-16



Devre: 29-32



3. Periyot: 48-43



OBRADOVİC: "İYİ OYNADIK AMA MAÇIN ÖNEMLİ ANLARINDA HATA YAPTIK”



Fenerbahçe'nin Başantrenörü Zeljko Obradovic, "İyi oynadık ama maçın önemli anlarında hata yaptık, serbest vuruşlarda çok kaçırdık. Böyle yaparsan yenilmek normal." dedi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, Real Madrid'i gerek galibiyetinden gerekse sezon boyunca yaptıklarından dolayı kutladığını söyledi.



En iyi şekilde oynayıp kazanmaya çalıştıklarını dile getiren Obradovic, "Özellikle savunma olmak üzere iyi de oynadık. Ama maçta rakibimize üstünlük sağladığımızda, hücumumuz iyi değildi. En önemli anlarda hata yaptık." ifadelerini kullandı.



Obradovic, THY Avrupa Ligi'nin bitimine bir hafta kala 7. sırada olmalarıyla ilgili "Sezon başında böyle bir sıralama bekliyor muydunuz? Play-off için beklentiniz ne?" şeklinde soru yöneltilmesi üzerine, şunları kaydetti:



"Ben hayal kurmam, çalışırım. Son haftadan sonra sıralamadaki yerimizi görüp play-off'a en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Özür değil ama Lucas, Luigi Datome gibi, sezon boyunca çok sakat oyuncularımız oldu. Tek arzum play-off başladığında tüm takımın sağlıklı olması. Takımın play-off maçlarında herşeyini vermesini bekliyorum."



PABLO LASO MUTLU



Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso ise şöyle konuştu:



"Bu galibiyetten dolayı farklı sebeplerden dolayı çok mutluyum. İlki, gruptan 1. çıkmayı başarmamız ve sezon boyunca oyuncularımın gösterdiği olağanüstü performanstan. İkincisi de bizim için çok zor bir maçı kazandık. Herşey olabilirdi ama oyuncularım gururlarını ve karakterini sahaya iyi yansıttı. Antrenör olarak bu benim için çok önemli. Ayrıca bugün için özellikle Rudy Fernandez için çok memnunum. Sezon başı sakatlık yaşadı. Ritmini bulmakta zorlandı. Ama benim için her zaman çok önemli bir oyuncu."



Laso, ayrıca play-off'un karşılarına hangi takım çıkarsa çıksın çok zorlu geçeceğini söyledi.





