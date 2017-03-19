Cuntacılara üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevini kontrol altına almaya çalışan 3'ü tutuklu 40 askerin ceza talepleri belli oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevini kontrol altına almaya çalışan 3'ü tutuklu 40 asker hakkında hazırlanan iddianamede, şüpheliler hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından yürütülen, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevini kontrol altına almaya çalışan şüphelilere ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda hazırlanan 193 sayfalık iddianamede, rütbeli askerler Kayhan Korkmaz, Fahri Sivri ve Recai Yeğen ile 37 er şüpheli sıfatıyla yer alıyor.



Soruşturma kapsamında rütbeli askerlerin tutuklandığı belirtilen iddianamede, tüm şüphelilerin "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.



İddianamede, Üsteğmen Kayhan Korkmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", diğer 39 şüpheli hakkında ise "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.



Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından onaylanan iddianamede, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Mahkeme heyetinin, 15 gün içerisinde iddianamenin kabulüne ya da reddine karar vermesi bekleniyor. İddianamenin kabulü halinde şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.



Bu arada hazırlanan bu iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin hazırlanan 15. iddianame oldu.