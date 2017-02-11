F.Bahçe yine kolaya gelemedi ve fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Bursa'da oynanan Bursaspor-Fenerbahçe maçında, Sarı - lacivertli ekip 10 kişi kalmış rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

15. dakikada konuk takımın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu Lens kullandı. Bu oyuncunu ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Harun Tekin topu tokatlayarak uzaklaştırdı.



20. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Lens'in sol kanattan Bursaspor ceza sahası içine yaptığı ortada topun Sivok'un eline çaptığı kanaatine varan hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.



22. dakikada penaltı atışını kullanan Sow, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



26. dakikada Bursaspor'un Fenerbahçe ceza yayı içinde kazandığı serbest vuruşu Batalla kullandı. Bu oyuncunun Del Valle ile paslaşmasının ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



45+1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında İsmail Köybaşı'nın sol çaprazdan uzaktan vuruşunda top kaleci Harun Tekin'de kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada gelişen konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Lens'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.



55. dakikada sol kanattan Sow'un pası ile topla buluşan De Souza'nın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



56. dakikada gelişen sarı-lacivertli ekip atağında orta sahadan aldığı topla Bursaspor ceza sahası içine kadar giren Alper Potuk'un vuruşunda kaleci Harun Tekin topu kornere gönderdi.



80. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan topla Fenerbahçe ceza sahasına giren Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda kaleci Volkan Demirel topu tokatlayarak uzaklaştırdı.



87. dakikada Bursaspor atağında Fenerbahçe ceza sahası içinde yaşanan karambolde Kjaer'in topa elle temas ettiği kanaatine varan hakem Halil Umut Meler maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.



88. dakikada penaltı atışını kullanan Batalla topu ağlara göndererek durumu 1-1 yaptı.



90+2. dakikada orta alandan atılan uzun pasla topla buluşan Sow'un ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşta Şamil Çinaz'a çarpan top kaleci Harun Tekin'de kaldı.



Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye Stadı



Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Esat Sancaktar



Bursaspor: Harun Tekin, Jovic, Sivok, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Faty, Merter Yüce (Dk. 22 Şamil Çinaz), Batalla, Del Valle (DK. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Stancu, Deniz Yılmaz (Dk. 77 Sercan Yıldırım)



Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Kjaer, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Alper Potuk (Dk. 86 Ozan Tufan), De Souza, Lens, Aatıf (Dk. 83 Volkan Şen) , Sow



Gol: Dk. 22 Sow (penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 88 Batalla (penaltıdan) (Bursaspor)



Kırmızı kart: Dk. 43 Jovic (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 10 Faty, Dk. 17 Ertuğrul Ersoy, Dk. 22 Jovic, Dk. 71 Aziz Behich, 90+1 Harun Tekin (Bursaspor), Dk. 22 Lens, Dk. 56 Alper Potuk (Fenerbahçe)