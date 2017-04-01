F.Bahçe Karabük'ten 3 puan çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

3. dakikada Fenerbahçe'de sağ taraftan Lens'in kullandığı köşe vuruşunda, defanstan seken topa ceza sahasında Skrtel vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'de kaldı.



4. dakikada Kardemir Karabükspor'da sol kanattan Tanase'nin kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştıramadığı top, Lazarevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Fabiano topu kontrol etti.



14. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında, De Souza ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ahmet Şahin, direk dibinden topu kornere çeldi.



30. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Mehmet Topal, çizgiye inerek topu kale önüne doğru gönderdi. Bu bölgedeki Van Persie bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Ahmet Şahin'den dönen top, Chahechouhe'nun önünde kaldı. Chahechouhe'nun vuruşunda, Ahmet Şahin bir kez daha topa müdahale etti. Ceza alanında boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



45. dakikada konuk ekip, sağ kanattan Lens ile atağa kalktı. Bu oyuncu, hızla ceza alanına girerek kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Lens'in aşırtma vuruşunu, Ahmet Şahin güçlükle kontrol etti.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.



52. dakikada ev sahibi ekip, sol kanattan Poko ile atağa kalktı. Bu oyuncunun pasında topu kontrol eden Serdar Deliktaş, ceza alanının hemen önünden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı.



56. dakikada Kardemir Karabükspor, Bliznichenko ile sol çaprazdan serbest vuruş kullandı. Ceza alanına inen topa Ceyhun Gülselam kafayı vurdu. Kaleci Fabiano meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.



57. dakikada ceza alanına giren Chahechouhe'nun yerden pasında topla buluşan De Souza, şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'den oyun alanına döndü.



66. dakikada ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında Poko, topu ceza alanına ortaladı. Serdar Deliktaş topa kafayı vurdu. Kaleci Fabiano meşin yuvarlağı kornere çeldi.



80. dakikada sağ kanatta topu kontrol eden ve hızla ilerleyerek ceza alanına giren Sow, meşin yuvarlağa sert vurdu. Kaleci Ahmet Şahin, topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.



84. dakikada Fenerbahçe, Van Persie'nin golüyle öne geçti. Ceza alanı dışından sol çaprazdan Sow'un yerden sert vuruşu pasa dönüştü, meşin yuvarlak Van Persie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden plasesinde, meşin yuvarlak kaleci Ahmet Şahin'in sağından filelere gitti: 0-1



Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Bu arada maçın bitiş düdüğünün ardından iki taraftar sahaya girdi. Güvenlik güçleri, bu taraftarları sahadan çıkarttı.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu



Hakemler: Bülent Yıldırım, Tarık Ongun, Kemal Yılmaz



Kardemir Karabükspor: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici (Dk. 38 Poko), Skulason, Ceyhun Gülselam (Dk. 86 Yatabare), Bliznichenko, Tanase (Dk. 46 Serdar Deliktaş), Lazarevic, Seleznov



Fenerbahçe: Fabiano, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Mehmet Topal, Lens (Dk. 90+2 Ozan Tufan), Alper, Chahechouhe (Dk. 68 Volkan Şen) (Dk. 78 Sow), Van Persie



Gol: Dk. 84 Van Persie (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 16 Van der Wiel, Dk. 41 Kjaer, Dk. 85 Skrtel (Fenerbahçe), Dk. 39 Papp, Dk. 48 Seleznov (Kardemir Karabükspor)