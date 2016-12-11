F.Bahçe, Banvit'i mağlup etti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Fenerbahçe, Banvit'i 76-71 yendi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, ligdeki 8. galibiyetini elde ederken, Banvit 2. kez sahadan mağlup ayrıldı.



Karşılaşmadan öncesi dün İstanbul'da meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis ve vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



İki takımın da sert savunmayla başladığı mücadelenin ilk 3. dakikası 4-4 eşitlikle geçildi. Yaptığı hücumları iyi değerlendiremeyen sarı-lacivertliler karşısında Theodore ve Muric ikilisiyle etkili olan konuk ekip, 6. dakikada 5 sayılık (13-8) üstünlük yakaladı. Çabuk toparlanan ev sahibi takım, Udoh ve Kalinic'in pota altı isabetleriyle çeyreği 19-18 önde tamamladı.



İkinci periyoda Kulig'in boyalı alandan, Can Maksim Mutaf'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle başlayan Banvit, 15. dakikada 7 sayı farkla öne geçti: 23-30. Kalan bölümde yaptığı baskılı savunmayla rakibine fazla sayı şansı tanımayan Fenerbahçe, farklı oyunculardan bulduğu basketlerle farkı eritse de son saniyede Metehan Akyel ile sayı kaydeden konuk takım devre arasına 36-35 üstün gitti.



Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken 25. dakika 45-45 beraberlikle geride kaldı. Oldukça çekişmeli geçen periyodun kalan bölümünde sarı-lacivertlilerin, Udoh ve Antic ile kaydettiği isabetlere Banvit; Can Maxim Mutaf, Vidmar ve Orelik sayılarıyla cevap verdi ve son çeyreğe 56-54 önde girdi.



Müsabakanın son çeyreğine Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'in üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle giren Fenerbahçe, 32. dakikada yeniden önde geçti: 60-56. Seyircisinin desteğini de arkasına alan sarı-lacivertliler, 8-0'lık seri yakalayarak 34. dakikada farkı 9 sayıya kadar taşıdı: 65-56. Datome ve Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla hücumda sayılar bularak rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, sahadan 76-71 galip ayrıldı.



Maçın en skorer oyuncusu Banvit formasıyla 22 sayı kaydeden Orelik olurken, Fenerbahçe'de Kalinic 16, Sloukas ve Udoh 14, Ali Muhammed ise 10 sayıyla çift hanelere ulaşarak galibiyete katkı sağladı.

Fenerbahçe: 76 - Banvit: 71



Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Ahmet Tatlıcı



Fenerbahçe: Ali Muhammed 10, Sloukas 14, Datome 5, Udoh 14, Vesely 4, Kalinic 16, Antic 8, Melih Mahmutoğlu 5



Banvit: Theodore 11, Chappell 3, Muric 2, Orelik 22, Vidmar 13, Kulig 5, Hasan Emir Gökalp, Metehan Akyel 2, Merthan Mutlu, Can Maxim Mutaf 13,



1. Periyot: 19-18



Devre: 35-36



3. Periyot: 54-56



5 faulle çıkanlar: 38.54 Vidmar, 39.38 Chappell (Banvit)