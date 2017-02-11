Fayyad'ın BM temsilciliği adaylığına ABD'den itiraz

ABD, 64 yaşındaki eski Filistin Başbakanı Salam Fayyad'ın Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliği görevine getirilmesine karşı çıktı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyine Fayyad'ı Libya Özel Temsilciliğine atamayı düşündüğüne ilişkin bir mektup göndermiş ve konseyden atama kararını değerlendirmesini talep etmişti.



Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi adayı Fayyad'a ABD'den itiraz geldi.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yaptığı açıklamada, Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi adayı Fayyad'ı desteklemeyeceklerini bildirdi.



Guterres'in BM Güvenlik Konseyine gönderdiği mektubun kendilerinde "hayal kırıklığı"na yol açtığını belirten Haley, BM'yi İsrail'e zarar verecek derecede Filistin'in tarafında olmakla itham etti.



Genel Sekreter Guterres'in BM Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler'in yerine atamayı düşündüğü Salam Fayyad, 2007-2013 yıllarında Filistin Başbakanı olarak görev yapmıştı.