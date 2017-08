Fatma Nur'un Kur'an-ı Kerim'i okuma sevinci

Yüzde 75 down sendromlu Fatma Nur Yıldırım, Kur'an-ı Kerim'i 1,5 ay gibi kısa sürede okumayı başarmanın sevincini yaşıyor.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan yaz Kur'an kursuna katılan yüzde 75 down sendromlu Fatma Nur Yıldırım (18), Kur'an-ı Kerim okumayı azmiyle başardı.



Süleymanpaşa Müftülüğü koordinesinde başlayan Hacı İlbey Kur'an Kursu'na katılan Fatma Nur, 1,5 ay gibi kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim okumayı başardı.



Kur'an kursu hocası Özlem Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatma'nın Kur'an-ı Kerim okumaya karşı büyük bir istek ve merak duyduğunu söyledi.



Fatma'nın ailesi tarafından çok iyi motive edildiğini belirten Özgül, şunları kaydetti:



"Fatma, bu isteğini hiç kaybetmeden ve kursa düzenli devam ederek amacına kısa bir sürede ulaştı ve Kur'an okumaya başladı. Fatma'nın bunu başarmasında ailesinin destekleyici tavrı kadar kurs arkadaşlarının da büyük bir etkisi oldu. Fatma'nın arkadaşlarıyla çok sağlıklı iletişim kurduğunu, etkinlik saatlerinde grup çalışmaları yapmaktan zevk aldığını gözlemledim. Arkadaşlarıyla ders çalışmakta birbirlerine yardımcı olduklarını gördüm. Kur'an kursunun manevi atmosferinde, dinimizin sevgi, şefkat ve kardeşlik ışığı altında çocukların bütün engelleri kaldırdıklarına şahit oldum. Yeter ki aileler çocuklarını evlerinden çıkarsın ve onların toplumla kaynaşmasına izin versin. Bu kaynaşmayı sağlamak için Kur'an kursları en doğru yerlerden biri."



KUR'AN-I KERİMİ 1,5 AYDA OKUMAYA BAŞLADI



Fatma Nur ise annesinin Kur'an-ı Kerim öğrenmesini çok istediğini ve bunu başardığını söyledi.



Kur'an-ı Kerim okumayı 1,5 ayda öğrenmeyi başardığını ve mutlu olduğunu anlatan Fatma Nur, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmeyi istediğini ifade etti.



Anne Hatice Yıldırım ise Fatma'nın yüzde 75 down sendromlu olduğunu ve kızının Kur'an-ı Kerim okumayı başarmasının kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.



Kızının down sendromlu olmasının hiçbir şeye engel olmadığını, onların tek ihtiyacının sevgi olduğunu ve sabrın her şeyin ilacı olduğunu dile getirdi.