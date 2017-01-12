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12 Ocak 2017 18:01 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2017 18:03

Fatma Girik'ten "vefat etti" iddilarına yanıt

Sinema sanatçısı Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan "vefat etti" iddialarına ilişkin, "Ameliyattan kaynaklı rahatsızlığım dışında herhangi bir hastalığım yok ve dinleniyorum." açıklamasında bulundu.

Fatma Girik'ten

Kalça kemiğine platin takılan ve evinde istirahat eden Fatma Girik, yaptığı açıklamada, hakkında çıkan ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberlere gülüp geçtiğini belirtti.

"Hayatını kaybetti" şeklindeki sahte haberlerin daha önce Türk Sanat Müziği sanatçısı Zeki Müren'e yapıldığını hatırlatan Girik, "Her gün 'öldü' diye haberler çıkardı. Beni de Zeki Müren'e benzettiler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Fatma Girik, sosyal medyada paylaşılan bu tür haberlere kimsenin inanmamasını isteyerek, ameliyattan kaynaklı rahatsızlığının dışında herhangi bir hastalığının olmadığını ve dinlendiğini bildirdi.

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