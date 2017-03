Fatih Terim: İstemiyorsanız almayın!

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yabancı kuralıyla ilgili konuşan Terim, "Biz bu kuralı açıklarken, '4 sene' diye açıkladık. Kurallar öyle hemen uygulanıp hemen kaldırılamaz. İstemiyorsanız" diye konuştu.



Finlandiya maçını değerlendiren Terim, "Finlandiya karşısında zorlu bir maç olacak. Bu kez daha sakin bir ortamdayız. Finlandiya'nın belki 1 puanır var ama kaybettiği maçları iyi analiz etmek gerekir. Defansı organize şekilde iyi yapabilen bir takımla oynayacağız. Çok dikkat etmeliyiz, onların kayıpları bizim kadar olmayabilir. Oyuncularımızla konuşurken; önümüzdeki iki maçı 6 puanla geçersek; İzlanda ve Hırvatistan ile içerde oynayacağız. 11 puanının bizi ikinci sıralara taşıyacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki sezon da burada İzlanda, Hollanda ve Çek maçları gibi final maçları (EURO2016 örneği) bizleri bekliyor. İlk dakikadan itibaren isteyen, arzulayan bir milli takım bekliyorum. Kazandığı ve kaybettiği zaman neler olabileceğinin bilincindeyiz. Kaybettiğimiz puanları telafi edebilmek için bu maçı kazanmak zorundayız." dedi.



"20 MAÇTA 2 KEZ KAYBETTİĞİMİZ İÇİN..."



Fatih Terim, hep hücum futbolu oynattığını belirtirken, "Rakiplerimiz kendi aralarında neler yapacağız. Hırvatistan ve İzlanda deplasmanları ile başladık, mantık olarak kağıt üstünde deplasmanda İzlanda'ya kaybımızı normal karşılayabiliriz ama Ukrayna bizim için hesapta yoktu. 20 maçta 2 kez kaybeden bir takım olarak sanırım ondan dolayı bir infial oldu. Oyun olarak da numaraların fazla bir önemi yok, muhakkak bir şablon içerisinde herkes oynar ama oyun anlayışı ve felsefenin geçerli olduğunu düşünüyorum. Ben tercihimi 90'lı yıllarda yaptım; hücum" ifadelerini kullandı.



"BASIN SEYRETTİĞİ ZAMAN AYNI 11 İLE ÇIKMAMAK GEREK"



Finlandiya maçında oynayacak 11 için konuşan deneyimli hoca, "Finlandiya maçına çıkacak kadroyu tabii ki kararlaştırdım. Moldova maçını oynatma sebebim, diğer arkadaşlarımızı da görmek istiyorum. Bir gerçek var; yeni oyuncular bulmak zorundayız. Dışarıda kalan bir kaç oyuncu var. Bazı oyunculara belki Finlandiya karşısında şans veremem ama Moldova karşısında oynayacaklar. Formda oyuncularımız var, bunları değerlendirmek istiyoruz. Basın seyrettiği zaman antrenmanı sürekli aynı 11 ile oynamamak gerekiyor. Antrenmanlarda çok istekli bir takım var, eski havamızı bulduk diyebilirim" diye konuştu.



"YABANCI KURALINI 4 SENE OLARAK AÇIKLADIK, DEĞİŞMEZ"



Yabancı sınırının bir zararı olmadığını vurgulayan Fatih Terim, "Yabancı kuralı konusunda teklifi ben yaptım, yasaklardan arınarak. Bulunduğum konum milli takım hocası. Bugün dünya şampiyonu Almanya'da 9 tane diğer ülkelerden oyuncu var; biz bunu da kullanmıyoruz. Arkadaşlarımla biz çok büyük bir araştırma yaptık, sayın başkana sunum yaparken kendi ülkemizin her türlü şartlarınız inceledik, dünyadaki bütün uygulamaları da. Yabancı uygulamasında şartlı sınırsız uygulaması var, ikincisi futbolumuzun marka değerini de arttırmak istedik ki bundan da durumu ortadadır. Bizim sistemimizde 14 Türk mecburi, bir kadro içerisinde 15-21 arasında oyuncu olacak dedik (Bu sene 3, seneye 4). Ben, yabancı serbestinden korkmadım, 18 kulübün de temsil edildiği ortamda bir sunum yaptım, bittikten sonra alkışlandı. Baktığımızda Avrupa'nın üst düzey liglerinde de serbest. AB ülkelerinde otomatik olarak serbest. Türk futbolcusunun dışarı gitmesini istiyoruz, Türk Milli Takımı, yabancı serbesti başladıktan sonra Avrupa şampiyonasına gitmiştir. Biz bu kuralı da 4 sene olarak açıkladık, kurallar hemen kaldırılamaz, değiştirilemez. Eskiden 6+2'de Türk futbolcular da içeride kalmak için düşünüyordu ama bugün daha farklı şeyler var. Emre dışarıda, Arda dışarıda, Enes dışarıda. Ben yabancı kuralının, Türk futbolcunun korunması için yapıldığını savunuyorum. Kulüpleri mali disiplin altına almak da söz konusu olabilir. Ülkemizde Porto, Ajax altyapıya önem veren takımlar olarak gösteriliyor, ağzımızın suyu akıyor. Porto'da %55-60 yabancı oyuncu oynuyor. Yabancı kuralı hiçbir şey için size mani değil" ifadelerini kullandı.



"ŞİMDİKİ KURAL İLE HERKES HER YERE GİDEBİLİYOR"



Beşiktaş'ın kadrosunda az yerli olduğu şeklinde bir görüş belirtilen Terim, "Beşiktaş'ın 11'ine yabancı/yerli olarak bakmıyorum. Gökhan, Caner, Necip, Atınç, Oğuzhan, Cenk.. Bunlar da Türk, hepsi oynuyor. Türk futbolcusuna, bu kural önemli bir hamle yapma şansı doğurmuştur. Şimdiki kural içerisinde herkes her yere gidebiliyor. Bizim Avrupa'da oynayan neden 100 oyuncumuz yok diye hayıflanmalıyız. Bazı takımlarımız iyi ama genel olarak kötü durumdayız" dedi.