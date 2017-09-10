Fatih Belediyesi'nden hayvan yemi yardımı

Fatih Belediyesi, Muğla'nın Zeytinköy Mahallesi'ndeki yangında, ahırı kullanılamayacak hale gelen vatandaşlara hayvan yemi gönderdi.

Fatih Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde çıkan orman yangınında 55'e yakın evin tamamen yandığı hatırlatıldı.



Yangın sonrası bölgeye devletin ve hükümetin yardımları sürerken, İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de yangın bölgesine giderek yangınzedelerle görüştüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Evleriyle ahırlarının da yandığını söyleyen vatandaşlar, Demir'den acil olarak hayvanları için yem ve saman talebinde bulunmuşlardı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, hayvanlar için ihtiyaç duyulan yemleri kısa sürede temin ederek Zeytinköy Mahallesi'ne ulaştırdı. Zeytinköy Mahallesi Muhtarı Güngör Uzun'a teslim edilen yemler ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı."



Açıklamada, SİT alanı içinde kalan ve uzun süredir harap durumdaki caminin de onarılması talebine karşılık, caminin projelendirilmesi, röleve ve restorasyon projelerinin kurul tarafından onaylanması ve yeniden ihyası ile ilgili de çalışmalara başlandığı ifade edildi.



Bu arada, yaz aylarında yetersiz hale gelen Zeytinköy Mahallesi'nin mevcut su sistemini ve su deposunu desteklemek adına artezyen kuyusu talepleri için de en kısa sürede çalışmalara başlanacağı kaydedildi.