Fas’ta yeni hükümet için anlaşmaya varıldı

Fas'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadettin Osmani, koalisyon hükümeti kurma noktasında anlaştıklarını belirtti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Ulusal Konsey Başkanı Sadettin Osmani, Milli Bağımsızlar Birliği (RNI), Halk Hareketi (MP), Halk Gücü Sosyalist Birliği (UNFP), İlerleme ve Sosyalizm Partisi (PPS) ve Anayasal Birlik Partisi (UC) ile koalisyon hükümeti kurma noktasında anlaştıklarını belirtti.



Osmani, başkent Rabat'taki PJD Genel Merkezi'nde, RNI Genel Sekreteri Aziz Ağnuş, MP Genel Sekreteri Emhenned el-Anasır, UNFP Genel Sekreteri İdris Laşkar, PPS Genel Sekreteri Nebil Bin Abdullah ve UC Genel Sekreteri Muhammed Sacid’in de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.



Sadettin Osmani, buradaki konuşmasında "Geçen hafta salı gününden bu yana yaptığımız koalisyon görüşmeleri neticesinde PJD, RNI, MP, UNFP, PPS ve UC ile yeni hükümet kurulması noktasında anlaşmaya vardık." dedi.



Koalisyonda yer alan partilerin yarından itibaren kabineyi oluşturmak için çalışmaya başlayacağını belirten Osmani, yeni hükümetin güçlü bir iradeyle oluşturulduğunu ifade etti.



Bundan sonraki süreçte, koalisyon hükümetinde yer alacak bakanların belirlenmesi ve partiler arasında bakanlık paylaşımı görüşmelerinin yapılması ön görülüyor.



Kabine listesinin hazırlanmasının ardından yeni hükümet, Kral 6. Muhammed’in onayına sunulacak. Kralın onayından geçen kabine için daha sonra Meclis'te güven oylaması yapılacak.



Ülkede 7 Ekim'de düzenlenen seçimlerden sonra hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Başbakan ve PJD Genel Sekreteri Abdulilah Benkiran'ın beş ay boyunca sürdürdüğü koalisyon hükümeti kurma arayışından sonuç elde edememesi üzerine Fas Kralı 6. Muhammed, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini Benkiran'dan alarak aynı partiden Osmani'ye vermişti.



Fas'ta geçen yıl ekim ayında yapılan genel seçim sonuçlarına göre partilerin Meclisteki dağılımı şöyle:



Adalet ve Kalkınma Partisi 125, Asalet ve Çağdaşlık Partisi 102, İstiklal Partisi 46, Milli Bağımsızlar Birliği 37, Halk Hareketi 27, Halk Gücü Sosyalist Birliği 20, Anayasal Birlik Partisi 19, İlerleme ve Sosyalizm Partisi 12, Sosyal Demokrat Partisi 3, Federal Demokratik Sol Parti 2, Demokratik Birlik Partisi 1 ve Sol Yeşiller Partisi 1 milletvekili.