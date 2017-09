Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru

Fas'ın Kazablanka kentinde 5. Muhammed Spor Kompleksi'nde devam eden Dünya Erkekler Bocce Volo Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nın sporcuları Türkiye rekoru kırdı.

AA muhabirine konuşan milli takım antrenörü Niyazi Kutlay, Bocce Volo sporu role kategorisinde yarışan Mehmet Can Yakın ve Ali Asker Recep'in 61 koşu 47 vuruş ile 46 vuruş olan Türkiye rekorunu kırdığını belirtti.



Şampiyonada 5 sporcuyla beş farklı kategoride yarıştıklarını belirten Kutlay, "Dünya Şampiyonası'na çok güzel derecelerle devam ediyoruz. Rolede 46 vuruşu buradaki ilk turumuzda 47'ye çıkararak Türkiye rekoru kırdık. Şu an role disiplininde çeyrek finale kaldık. 43 ülkenin katıldığı dünya şampiyonasında şimdiye kadar yapılan müsabakaların sonucunda son 8'e kalan takımların arasındayız." dedi.



Yarın madalya maçı olduğunu hatırlatan Kutlay, şunları söyledi:



"Allah izin verirse yarın madalyayı garantileyip yeni bir dünya rekoru çıkarmaya çalışacağız. Volo çok disiplinli ve meşakkatli bir spor, bu yüzden şampiyonaya çok çalışarak katıldık. Geleneksel, çift geleneksel, role, basamak ve altın nokta kategorilerinde yarışan milli takımımız şimdiye kadar yapılan müsabakalara göre iyi gidiyor. Şampiyonadan madalyayla ayrılmak istiyoruz."



Milli sporcu Mehmet Can Yakın ise "Bocce sporunun eşli olarak yapılan role branşında yarışıyorum. Buraya çok çalışarak geldik, yaklaşık bir yıldır hazırlanıyorduk. Takım arkadaşım Ali ağabeyle çalışıyorduk, farklı şehirlerde olmamıza rağmen sürekli bir araya gelerek çalıştık. Dün itibariyle rekorumuzu kırdık, bugün oynanacak çeyrek final maçlarında da rekor kırmayı istiyoruz. Madalya bizim için büyük bir hayal, şampiyona sonucunda madalya alarak bu hayalimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.



24 Eylül'e kadar devam edecek şampiyonada, Türkiye'yi Kafile Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen, antrenör Niyazi Kutlay ve milli sporcular Mehmet Can Yakın, Ali Asker Recep, Mehmet Karataş, Rüstem Hamdi ve Faik Öztürk'ten oluşan Bocce Volo Milli Takımı temsil ediyor.