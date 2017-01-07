Fas'ta trafik kazası: 10 ölü

Fas'ta bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan yangında 10 kişi öldü, 22 yolcu yaralandı.

Fas'ın Agadir kentinde, bir kamyon ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu çıkan yangında 10 kişinin öldüğü, 22'sinin yaralandığı bildirildi.



Kentin Sus bölgesi yerel yönetiminden yapılan açıklamada, "Kazablanka-Tafervat arasında yolcu taşıyan bir otobüs Agadir'in 40 kilometre batısındaki Şişavi bölgesinde seyir halindeki kamyonla çarpıştı. Kazanın ardından çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti 22 kişi yaralandı." denildi.



Yaralıların bölgedeki hastanelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, bazılarının durumunun ise ağır olduğu bildirildi.