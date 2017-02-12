Fas'ta onlarca kişi memurluktan atıldı

Fas hükümetinin, ülkede farklı bakanlık ve kurumlarda görev yapan Adalet ve İhsan Hareketi üyesi onlarca kişiyi memurluktan çıkardığı bildirildi.

Adalet ve İhsan Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Devlet, birçok bakanlık ve sektörde işten çıkarma veya görev yerini değiştirme operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde görevden alınan veya görev yeri değişen onlarca müfettiş, okul müdürü ve mühendisin tek ortak noktası ise Adalet ve İhsan Hareketi'ne mensup olmalarıdır." ifadeleri kullanıldı.



Hükümetin bu yaptığının "kanunsuz" olarak değerlendirildiği açıklamada, "Görevden alınanların tek suçu, Adalet ve İhsan Hareketi'nin 'başarı, mükemmellik ve özveriyle çalışmaya' ilişkin projesine inanmalarıdır." ifadelerine yer verildi.



İşten atıldığı veya görev yerinin değiştiğine dair şahıslara gelen mesajlarda, gerekçelere yer verilmediği aktarılan açıklamada, "Yetkililerin uyguladığı icraatlar, siyasi boşluktan yararlanıp toplumun çeşitli kesimlerine karşı kanunsuzca baskılar oluşturma çalışmaları çerçevesinde yapılıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada ayrıca sendikalara, mesleki derneklere ve insan hakları kuruluşlarına, uygulamalardan zarar görenlerin haklarını savunmaları çağrısında bulunuldu.



Konuya ilişkin resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.