Fas’ta ilk bulut bilgi işlem platformlu yerli veri depolama merkezi kuruldu

Fas’ta geniş veri depolama ve veri işleme alanına sahip ilk bulut bilgi işlem platformlu veri depolama merkezinin açıldığı bildirildi.

Fas Veri Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Rabat’ın yakınında yer alan Temara kentinde ülkenin ilk büyük veri merkezinin açıldığı belirtildi.



Açıklamada, Yatırımdan Sorumlu Devlet Sekreteri Osman el-Firdevs tarafından açılışı yapılan veri merkezi teknolojisinin yüzde yüz Fas menşeli olduğu kaydedildi.



Ülkenin ilk bulut bilgi işlem platformu olan veri merkezinde, geniş veri depolama ve işleme alanına yer verildiği bildirilen açıklamada, projenin baştan sona Faslı mühendisler tarafından yönetildiği belirtildi.



Fas veri merkezinden, özellikle Fransızca konuşan Afrika ülkeleri başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşun yararlanması hedefleniyor.