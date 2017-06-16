Fas'ta engelli merkezinde iftar programı

Rabat Yunus Emre Enstitüsü ile 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezince gerçekleştirilen iftara Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Öz de katıldı.

Fas'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi tarafından iftar verildi.



Başkent Rabat'taki 6. Muhammed Ulusal Engelliler Merkezi'nde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Rabat Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bedia Benani, Rabat YEE Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat, Ulusal Engelliler Derneği Başkanı Muhammed Bilhasan, Türk Hava Yolları (THY) Fas Müdürü Sertan Yüce ile çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Faslı sanatçı Yusuf Lebib tarafından Türk Tasavvuf Musikisinden parçalar ve Arapça ilahiler seslendirildi.



Etkinlikte konuşan Büyükelçi Öz, ramazan ayının Müslümanlar için kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmayı ifade ettiğini söyledi.



Öz, bu iftar programının Türk ve Fas halklarının kültürel paylaşımına vesile olmasını diledi.



Ensar Fırat ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sene ramazan ayında etkinlikler düzenlediklerini anlattı.



Bu programı ise engelliler için 6. Muhammed Engelliler Merkezi ile organize ettiklerini dile getiren Fırat, "Engelli arkadaşlarımız ile ortak program düzenlemek bize çok mutluluk veriyor çünkü engelliler aslında engelsiz, asıl biz onlara engel çıkarıyoruz. Bu ve benzeri çeşitli faaliyetler ile engelli kardeşlerimizi toplumun normal bir parçası haline getireceğiz." dedi.



İftar programı, merkezin aşçılık okulu bölümü öğrencilerinin hazırladığı yemekler ile çayların ikram edilmesiyle sona erdi.