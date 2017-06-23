Fas'ta DEAŞ yanlısı terör hücresi çökertildi

Hücre üyesi 4 kişinin Suvayra kentinde turistik alanlar ile önemli kurumlara saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Fas İçişleri Bakanlığı, Suvayra kentinde faaliyet gösteren 4 kişilik DEAŞ yanlısı bir terör hücresinin çökertildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden terör faaliyetleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, Suvayra kentinde turistik alanlar ile önemli kurumlara yönelik saldırı hazırlığı içinde olan 4 kişilik terör hücresinin çökertildiği kaydedildi.



Açıklamada, terör hücresinin eylem alanlarını Suvayra dışına taşımayı amaçladığı belirtildi.



Operasyonda, hücre üyelerinin terör örgütü DEAŞ'ın lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye bağlılıklarını ilan eden yazılı bir belgenin bulunduğu belirtilen açıklamada, elektronik cihazlar ve kesici aletlerin de ele geçirildiği bilgisine yer verildi.