Fas'ta "11. Uluslararası Barışın Çocukları" Festivali

Türkiye, Mısır, Filistin, Fas, Çin, Nijerya ve Tacikistan'ın da aralarında bulunduğu 30 ülkeden 700 çocuk, barış çağrısı yaptı.

Fas'ta düzenlenen "11. Uluslararası Barışın Çocukları" festivaline katılan 30 ülkeden 700 çocuk, dünyaya "barış" mesajları verdi.



Fas'ın Sale şehrinde dün başlayan festival çerçevesinde aralarında Türkiye, Mısır, Filistin, Fas, Çin, Gabon, Gine, Nijerya, Fildişi Sahili, Mali, Senegal ve Tacikistan'ın da olduğu dünyanın çeşitli yerlerinden 700 çocuk, bir çok dilde barış çağrısı yaptı.



Etkinlik kapsamında Rabat Caddesi'nde toplanan çocuklar, çeşitli gösteriler ve eğlenceli sunumlar gerçekleştirdi.



Fas parlamentosuna da davet edilen "Barışın Çocukları", barış için farklı dillerde selam verdi. Temsilciler Meclisi Başkanı Habib el-Maliki, çocukların "barışın geleceği" olduğunu belirterek, "Fas, barışa son derece önem veriyor. Dünyanın barışın askerlerine ihtiyacı var." dedi.



Fas'taki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi Müdürü Ensar Fırat da AA muhabirine, çocukların barışın temeli olduğuna dikkati çekti.



Fırat, "Dünyanın barışa ihtiyacı var bu nedenle 'Barışın Çocukları' festivali bu ihtiyacın hatırlanması için bir fırsattır." ifadesini kullandı.



Bouregreg sivil toplum kuruluşunun dil ve etnik farklılıkların kaynaşması, bir arada yaşama, hoşgörü, diyalog ve barışın tesis edilmesi hedefiyle düzenlediği festival, 31 Temmuz'a kadar devam edecek.