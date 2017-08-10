Fas’ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

Fas'ın kuzeyindeki gösterilerde hayatını kaybeden bir gösterici toprağa verildi.

Fas’ın kuzeyinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybeden İmad el-Atabi’nin cenazesi memleketi Huseyme’de toprağa verildi.



Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından Atabi'nin cenazesi Huseyme'de defnedildi. Törenden sonra gösteri düzenlemek isteyen kalabalığa emniyet güçleri izin vermedi.



Öte yandan Atabi’nin öldürülmesini protesto etmek için başkent Rabat’ta da gösteri düzenlendi.



Sosyal medya üzerinden organize olan göstericiler Fas Parlamentosu önünde toplanarak hükümeti protesto etti.



İnsan hakları aktivistleri tarafından kurulan Hükümet Karşıtları Rabat Cephesi’nin çağrısı üzerine toplanan eylemciler Atabi’nin ölümünden sorumlu olanların bulunması için gösteri düzenledi.



Gösteriye katılan eski Fas İnsan Hakları Derneği Başkanı Abdulhamid Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Huseyme’de yaşananların ardından resmi olarak Atabi’nin öldüğünün ilan edilmesi üzerine öfkemizi göstermek için burada toplandık. Güvenlik güçleri 20 Temmuz'da düzenlenen barışçıl bir gösteriyi katliama çevirdi, bu katliamdan sorumlu olanların bulunması için geniş çaplı soruşturma açılmasını talep ediyoruz.” dedi.



Ülkenin kuzeyinde yaşananlara sessiz kalamayacaklarını belirten Emin, ülkedeki istikrarın sağlanabilmesi için bölge halkının taleplerinin karşılanması için hükümetin bir an önce söz verdiği kalkınma projelerinin başlatılması gerektiğini kaydetti.



Fas yönetiminin yasaklamasına rağmen 20 Temmuz'da El-Huseyme’de düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katılmış, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu birçok gösterici ve polis yaralanmıştı.



Gösterilerde başından yaralanan İmad el-Atabi tedavi için sevk edildiği Rabat Askeri Hastanesinde hayatını kaybetmişti.



El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.