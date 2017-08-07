Fas'ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

Kazablanka'da, Rif Bölgesi Halk Hareketi'ne destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Fas'ın Kazablanka kentinde çok sayıda aktivist, Rif Bölgesi Halk Hareketi'ne destek amacıyla gösteri düzenledi.



Gösteriye katılanlar, 9 aydır devam eden olaylarda gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını ve hareketin taleplerinin yerine getirilmesini isterken, Rif bölgesinde sosyal ve ekonomik kalkınma gerçekleştirilmesini dile getiren pankartlar açtı.



El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da, bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.



Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayısta yeniden başlayan gösterilerde, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmıştı.