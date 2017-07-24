Fas'ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

Çok sayıda aktivist Huseyme kenti sahillerinde gösteri düzenledi.

Fas'ta, Rif Bölgesi Halk Hareketi'ne mensup onlarca aktivist, ülkenin kuzeyindeki El-Huseyme kenti sahillerinde gösteri düzenledi.



Güvenlik güçlerinin kentin pek çok mahallesini ablukaya alarak gösteri yapılmasına engel olması üzerine aktivistler sahile yöneldi.



Aktivistlerin sosyal paylaşım sitelerinde yayımladıkları videolara göre, kentin sahil kesiminde pek çok noktada düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması çağrısı yinelendi.



El-Huseyme kentinde Ekim 2016'da, bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti.



Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle mayısta yeniden başlayan gösterilerde, emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu birçok kişi yaralanmıştı.