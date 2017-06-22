Fas’ın kuzeyindeki toplumsal gerginlik

Ülkedeki 22 insan hakları kuruluşu, toplumsal gerginlik nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Fas'ta 22 insan hakları kuruluşu, ülkenin kuzey bölgesinde yedi ayı aşkın süredir devam eden toplumsal gerginlik nedeniyle gözaltına alınanların serbest bırakılması için çağrıda bulundu.



Başkent Rabat'ta basın toplantısı düzenleyen 22 insan hakları kuruluşunun oluşturduğu "Fas İnsan Hakları Kuruluşları Koalisyonu", gerginliğe ilişkin hazırladığı raporla ilgili bilgi verdi.



Huseyme ve diğer kentlerde devam eden gerginliğin önlenmesi için çaba sarfetme çağrısı yapan koalisyon, gözaltına alınanların serbest bırakılması, güven köprüleri oluşturulması ve gerginliğin taraflarıyla diyalog kurulması gibi adımların atılmasını talep etti.



Bölge sakinlerinin adil ve meşru taleplerine cevap verilmesini de isteyen koalisyon, hükümet kurumlarının aktivistlerle diyaloğu kabul etmemesi durumunda gerginliğin tırmanacağı uyarısında bulundu.



Koalisyon, gerginliğin nedenlerine de değinerek, Huseyme de yaşananların aslında sivil, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hakların ihlalinden kaynaklandığını ifade etti.



Güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığını, eylemlere müdahalede şiddete başvurduğunu, bazı evlere baskınların düzenlendiğini kaydeden koalisyon, yapılan ihlallerin boyutunun büyümesinden endişe edildiğini aktardı.



Geçen yıl ekim ayında ülkenin kuzeyindeki Huseyme kentinde bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından Huseyme ve civar kentler başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Mayıs ayında yeniden başlayan gösterilerin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.



Eylemcilerle emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı gösteriler, başta Huseyme olmak üzere birçok kentte devam ediyor.