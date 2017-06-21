Fas'ın kuzeyindeki gösterilere destek

Başkent Rabat dahil bazı kentlerde 1981 genel grevinin 36'ncı yılında binlerce kişinin katılımıyla eylemler yapıldı.

Fas'ta, ülkenin kuzeyindeki gösterilerilere destek vermek ve 1981 genel grevinin 36'ncı yılı nedeniyle birçok kentte gösteri düzenlemek üzere halk sokaklara çıktı.



Ülkenin kuzey bölgesinde 7 ayı aşkın süredir devam eden toplumsal gerginlikte gözaltına alınanların salıverilmesi ve bölge halkının taleplerinin yerine getirilmesi için başlatılan destek gösterileri birçok kentte devam etti.



Başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Beni Mellal, Kenitra, Fes, Agadir, El Cedide, Kasr El-Kebir ve Mirirt'te binlerce kişinin katılımıyla gösteriler yapıldı.



Fas İçişleri Bakanlığının gösterileri yasaklamasına rağmen ülkedeki işçi sendikalarının ve Faslı aktivistlerin çağrısı üzerine gerçekleştirilen eylemlerde, hükümeti protesto eden pankartların yanı sıra ülkenin kuzeyindeki gösterilerde gözaltına alınanlara destek sloganları atıldı.



Başkent Rabat'taki Bab El-Had Meydanı'nda yürüyüşe geçen göstericiler ellerinde taşıdıkları mumlarla parlamento binasına yürüdü. Polisin müdahale etmediği gösteri olaysız sona erdi.



Fas’ın Kazablanka kentinde, 20 Haziran 1981’de ülke çapında yapılan gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yüzlerce gösterici yaşamını yitirmiş, binlerce kişi tutuklanarak cezaevlerine konulmuştu. Bu gösterilerde ölenler Fas tarihine "Ekmek Kurbanları" olarak geçmişti.



Geçen yıl ekim ayında ülkenin kuzeyindeki El Huseyme kentinde bir balıkçının, polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak hayatını kaybetmesinin ardından El Huseyme ve civar kentler başta olmak üzere ülke genelinde birçok gösteri düzenlenmişti. Mayıs ayında yeniden başlayan gösterilerin ardından çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.



Eylemcilerle emniyet güçleri arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı gösteriler, başta El Huseyme kenti olmak üzere birçok kentte devam ediyor.