Fas serbest kura geçiyor

Fas yarından itibaren dalgalı kur rejimine geçişi kademeli olarak başlatıyor.

Fas'ın yarından itibaren Fas Dirhemi'nde dalgalı kura geçişi kademeli olarak başlatacağı bildirildi.



Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Maliye Bakanı Muhammed Busaid'in, "Perşembe günü yapılacak Bakanlar Kurulunda, hükümet Fas Dirhemi'nde kademeli olarak dalgalı kura geçişi onaylayarak, dirhemde dalgalı kura geçişi resmen başlatacak." şeklindeki ifadesine yer verildi.



Öte yandan Demokratik İşçi Sendikası ise hükümeti dalgalı kura geçiş kararından vazgeçmeye çağırdı.



Bu kararın birinci derece mağdurunun Fas halkı olacağını ileri süren Demokratik İşçi Sendikası, "işçi ve orta sınıfa yönelik olumsuz pek çok yansımaları olacak bu kararla hükümetin ülkeyi karanlık bir tünele soktuğunu" ileri sürdü.



Fas Merkez Bankası Başkanı Abdullatif el-Cevahiri tarafından geçen nisan ayında yapılan açıklamada, "kademeli olarak 15 yıla yayılması planlanan dalgalı kur rejimine geçişin başta dış şoklar olmak üzere ekonomik şoklara daha dirençli olacağına vurgu yapılırken, merkez bankası rezervleri üzerindeki baskının azaltılması ve para politikası enstrümanlarının çeşitlendirilmesinin amaçlandığı" ifade edilmişti.



Açıklamada ayrıca sürdürülebilir borçlanma, spekülatif yatırımların etkisinin azaltılması ve enflasyonun kontrolü gibi konuların serbest kura geçiş aşamasında önemli olduğu belirtilmişti.



Cevahiri, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada da Fas'ın dalgalı kur rejimini temmuz ayında başlatacağını duyurmuştu.