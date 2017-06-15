FARC'ın "şehir yapılanması" da silah bırakıyor

Yüksek Barış Komisyonu toplanma alanlarında 2 bin dolayında milisin silahlarını bırakarak kayıt altına alınması çalışmasının sürdüğünü açıkladı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) şehir yapılanmasına mensup milislerin silahları da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından teslim alınıyor.



Hükümet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonunun sosyal medya hesabında, örgütün şehirlerdeki milislerinin de 26 silah bırakma alanında toplandığı duyuruldu.



Komisyonun açıklamasında bu bölgelerde 2 bin dolayında milisin silah bırakarak kayıt altına alındığı aktarıldı.



FARC'ın söz konusu milisleri, anlaşma gereği silah bırakmaları ve topluma kazandırılmaları için belirlenmiş bu bölgelerde toplanan yaklaşık 7 bin militanın aksine tamamen şehirlerde bulunan ve sivil hayata devam eden örgüt mensuplarından oluşuyor.



- FARC'ın silahsızlandırılması süreci



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM MM&V'ye teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayı sonunda sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.



Örgüt silahlarının ilk yüzde 30'luk kısmını 7 Haziran'da teslim etmiş, FARC lideri Rodrigo Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız. Bizi Kolombiya halkının feraseti ile artık açık ve meşru bir siyasi mücadele bekliyor." ifadelerini kullanmıştı. Daha sonra ikinci yüzde 30'luk kısım da dün teslim edildi.



FARC'ın silahlarının kalan yüzde 40'lık kısmı ise gelecek hafta BM'nin eline geçecek.



Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.