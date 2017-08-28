FARC'ın kuracağı siyasi partinin kongresi başladı

Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, kuracağı siyasi partinin kongresiyle meşru siyasi hayata geçmek için ilk adımı attı.

Kolombiya'da silah bırakan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), kuracağı siyasi partinin kongresiyle meşru siyasi hayata geçmek için ilk adımı attı.



Başkent Bogota'daki Gonzalo Jimenez de Quesada Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve 1 Eylül'de sona ereceği açıklanan Kurucu Kongre'ye örgütün üst düzey yöneticileri, Kolombiya hükümetinden temsilciler ve Kolombiya Kongresinden senatörler katılıyor.



Kongreyi ayrıca, yerel ve yabancı basından da gazeteciler takip ediyor.



Barış sürecinde "Kolaylaştırıcı" unvanıyla aktif rolü olan Ivan Cepeda, katıldığı kongrede, "Bugün Kolombiya'daki barış sürecinde önemli bir süreç kapanıyor." dedi.



Kolombiya Kongresinde barış sürecinin uygulanması için gerekli düzenlemelerin de kısa süre içinde bitirileceğini dile getiren Cepeda, bunun zor bir süreçten geçilirken gerçekleştirilmeye çalışıldığına dikkati çekti.



Cepeda, "FARC'ın, silah bırakma sürecinin ardından bir meşru kuvvete döndüğü gerçek bir geçiş yaşıyoruz." ifadesini kullandı.



Örgütün "Timochenko" ismiyle bilinen lideri Rodrigo Londono da tedavi gördüğü Küba'dan ülkesi Kolombiya'ya kongre çalışmaları için dönmüştü.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti.



FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.



BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte, kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.



Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde Birleşmiş Milletler (BM) gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.



BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.



Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.