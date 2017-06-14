FARC, silahlarının yüzde 30'unu daha teslim etti

20 Haziran'da sona erecek silah bırakma takvimi öncesinde, son yapılan teslimle FARC'ın silahlarının yüzde 60'ı BM tarafından alındı.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) silahlarının yüzde 30'luk kısmını daha Birleşmiş Milletlere (BM) teslim etti.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında 20 Haziran'da tamamlanacağı açıklanan silah bırakma süreci, ülkede oluşturulan 26 toplanma alanında BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemciliğinde sürüyor.



FARC SİLAHLARININ YÜZDE 30'UNU DAHA TESLİM ETTİ



Diğer toplanma alanlarının yanı sıra Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kentinde yapılan ve canlı yayınlanan son teslimle FARC'ın silahlarının yüzde 60'ı BM MM&V'nin eline geçti.



La Elvira toplanma alanında BM MM&V Komutanı General Javier Perez Aquino ve diğer gözlemciler tarafından alınan silahlar tek tek kontrol edilerek BM’nin konteynerlerine yerleştirildi.



Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un olumsuz hava koşulları dolayısıyla yer alamadığı teslim töreni, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt yöneticilerinden Pablo Catatumbo'nun katılımıyla gerçekleşti.



Arnault, süreçte yaşadıkları zorluklara değindiği ve ileride başka sorunların da ortaya çıkabileceğini dile getirdiği konuşmasında, "FARC'ın sivil hayata doğru yaptığı yürüyüş, barış sürecinin sembolüdür." ifadelerini kullandı.



Ülkedeki paramiliter grupların FARC'ın yerel liderlerine yönelik suikastlerine işaret eden Catatumbo ise hükümetten, yasal, ekonomik adımların yanında hayat garantisi istediklerini belirtti.



Töreni Cali kentinden takip eden Kolombiya Devlet Başkanı Santos da sürecin daha önce asla hayal edilemeyeceğine dikkati çekerek, iki tarafa da gayretlerinden ötürü teşekkür etti.



Santos'un törene, eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzales ve eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ile katılması planlanıyordu.



Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM MM&V'ye teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı. Mayıs ayı sonunda sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.



Örgüt silahlarının ilk yüzde 30'luk kısmını 7 Haziran'da teslim etmiş, FARC lideri Rodrigo Londono, "Bir daha asla şiddet kullanmayacağız. Bizim tek silahımız kelimelerimiz olacak. Buna söz verdik ve tutacağız. Bizi Kolombiya halkının feraseti ile artık açık ve meşru bir siyasi mücadele bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.



FARC'ın silahlarının kalan yüzde 40'lık kısmı ise gelecek hafta BM'nin eline geçmiş olacak.



Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" oyu çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerinin ardından 12 Kasım 2016'da varılan yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.