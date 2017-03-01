FARC silah bırakıyor

Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Jaramillo, örgütün daha önce planlandığı gibi 1 Mart'ta silah bırakmaya başlayacağını duyurdu.

Kolombiya hükümeti ve Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlamasının uygulama organlarından Yüksek Barış Komisyonu Üyesi Sergio Jaramillo, FARC'ın silah bırakma sürecinin 1 Mart'ta başlayacağını açıkladı.



Jaramillo, Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı, Casa de Narino'da 3'ncüsü gerçekleştirilen Çatışma Sonrası Dönem Kabinesi öncesinde, gazetecilere FARC'ın silah bırakma süreci ve örgüt mensuplarının affına yönelik açıklamalarda bulundu.



Sergio Jaramillo, silah bırakma aşamasına, daha önce planlandığı gibi 1 Mart'ta başlanacağını belirtti. FARC'ın silah bırakma ve topluma geri dönme süreci için hazırlanan bölgelere girişinin bazı gecikmelerle tamamlandığını söyleyen Jaramillo, bu yüzden bir an önce örgütün elindeki silahların kayıt altına alınması ve patlayıcıların imhası için gerekli çalışmaların başlayacağını ifade etti.



Jaramillo ayrıca, Komisyonun, FARC mensuplarının affı için insanlığa karşı işlenmiş suç kapsamı dışında kalan bin 200 başvuruyu değerlendireceğini kaydetti.