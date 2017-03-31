FARC, 400 silah daha teslim edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, hafta sonu itibariyle Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nden (FARC) 400 silah daha teslim alacaklarını bildirdi.

Arnault, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması'nın (MM&V) Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması çerçevesince silah bırakma ve topluma geri dönme için belirlenen toplanma alanlarındaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Şimdiye kadar yapılan çalışmalarla, FARC'ın elindeki silahların yüzde 85'inin kayıt altına alındığını söyleyen Arnault yakında bu rakamın 7 bine ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Örgütün elindeki silahların bazılarının yeni olduğuna dikkati çeken Arnault, hafta sonu itibariyle örgütten yaklaşık 400 silahı daha teslim alacaklarını dile getirdi.



Kolombiya hükümeti ve FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında, silah bırakma safhasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta girilmişti. MM&V gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu safhada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.



Hükümet ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.



Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.



Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.