J.K Rowling'in yazdığı Harry Potter dünyasının spin-off projesi kaldığı yerden devam ediyor

Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) merakla beklenen fragmanı yayınlandı. İşte 16 Kasım 2018'de vizyona girecek film hakkında bilmeniz gerekenler.

Edebiyat dünyasına adını altın harflerle kazıyan J.K Rowling'in yazdığı ve dünyanın en popüler serilerinden olan Harry Potter'ın 2011 yılında sona eren film serisinin ardından Harry’nin hikayesi bitmiş olsa da yine J.K. Rowling tarafından yazılan Fantastic Beasts and Where to Find Them (Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?) ile 2016'da evrene geri dönmüştük. J.K Rowling'in yarattığı sihirli Harry Potter dünyasının spin-off projesi kaldığı yerden devam ediyor. Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un (Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları) merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

5 film sürecek serinin 2. filminin yönetmen koltuğunu bir kez daha David Yateso oturuyor. İlk filmden tanıdığımız yüzler olarak Oscar ödüllü "Her Şeyin Teorisi" oyuncusu Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol ve Dan Fogler yeniden seyirci karşısına çıkarken, Ezra Miller'ın canlandırdığı Credence karakteri de gizemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Zoe Kravitz, Newt Scamander'ın fotoğraflarından, geçmişten bir kadın; Leta Lestrage olarak filme katılırken Callum Turner, Newt'in kardeşi Theseus Scamander'ı canlandıracak.

Felsefe Taşı'nın kaşifi Nicolas Flamel'e ise Brontis Jodorowsky hayat verecek. Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun sevilen müdürü Albus Dumbledore'un gençliğini ise ünlü oyuncu Jude Law canlandırıyor. Karanlık büyücü Gellert Grindelwald'a hayat veren isim ise Hollywood'un sansasyonel ismi Johnny Depp...

Oyuncu kadrosunda William Nadylam (Yusuf Kama adlı büyücü olarak), Ingvar Sigurdsson (kelle avcısı Grimmson olarak), Ólafur Darri Ólafsson (büyücü sirki yöneticisi Skender olarak) ve Kevin Guthrie 'nin (MACUSA'da Tina ve Queenie'nin patronu olarak) de yer aldığı filmin senaryosu da ilk filmde olduğu gibi Rowling'e ait.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald'un konusu



İlk filmin sonunda güçlü karanlık büyücü Gellert Grindelwald, Newt Scamander'ın da yardımıyla Amerika Birleşik Devletleri Sihir Kongresi (MACUSA) tarafından yakalanmıştı. Ancak kaçmayı başaran büyücü, kendine, gerçek niyetinden habersiz olan müritler toplamaya başlar.

Asıl planı; büyü dünyasından uzak olan canlıların hepsine hükmedecek olan safkan büyücüler yetiştirmektir.

Karanlık büyücünün planlarını bozmak isteyen Albus Dumbledore, eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım ister.

Önündeki tehlikenin farkında olmayan Newt, gerçek dostluklar ve aile bağları konusunda bile sevgisinin ve sadakatinin test edileceği bir yola girecektir...



Devam halkası 16 Kasım 2018'de vizyona girecek.