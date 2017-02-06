Fransız medyası Facebook'ta yalan haberlere karşı birleşti

Fransa'da 8 medya şirketi, sosyal paylaşım sitesindeki yalan haberleri azaltmak için Facebook ile iş birliği yapmaya karar verdi.

Fransa'daki medya şirketleri, Facebook'taki yalan haberleri azaltmak amacıyla sosyal paylaşım sitesiyle iş birliği yapma kararı aldı.



Le Monde gazetesinde yayımlanan habere göre, aralarında Le Monde'un da bulunduğu 8 Fransız medya kuruluşu, sosyal paylaşım sitesindeki yalan haberleri azaltmak için Facebook ile iş birliği yapma konusunda birleşti.

KULLANICILAR YALAN OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜKLERİ HABERLERİ BİLDİREBİLECEK



Haberde, Fransa'daki Facebook kullanıcılarının, yalan olduğunu düşündükleri haberleri bildirebileceği ve daha sonra medya ortaklarının da bildirilen haberlerin yalan olduğunu doğrulayabileceği belirtildi.



ABD'deki son başkanlık seçimleri sırasında yalan haberlerin yayılması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Facebook'un, bu özelliği bugün duyurduğu ifade edildi.



Haberde, aralık ayında ABD'de devreye sokulan özelliğin bir benzerinin yakında Fransa'da da sunulacağı kaydedilerek, bu konuda Facebook ile iş birliğine giden basın kuruluşlarının Le Monde, AFP, BFM-TV, France Televisions, France Medias Monde, L’Express, Liberation ve 20 Minutes olduğu bildirildi.



Eğer bu medya kuruluşlarından ikisi, bildirilen içeriğin yalan olduğunu tespit eder ve bunu kanıtlayabilirse site, söz konusu içeriği işaretleyecek. İçeriği paylaşmak isteyen Facebook kullanıcısı da uyarılacak.