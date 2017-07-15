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15 Temmuz 2017 18:05 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2017 18:09

F-16 uçakları bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

F-16 uçakları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı.

F-16 uçakları bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a giderken F-16 uçakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının kanat hizasına gelerek selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.

Etiketler: erdoğan15 temmuz destanı


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