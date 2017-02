Ezanı yasaklarsanız, her Filistinli müezzin olur

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Siz Kudüs'te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, İsrail Parlamentosundaki (Knesset) yasama komisyonunun, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına tepki göstererek, "Siz Kudüs'te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur." dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı makamında kabul etti.



Görmez, kabulde yaptığı konuşmada, Filistin davasının daha önemli bir hale geldiğini belirterek, iki yıl önce gerçekleştirdiği ziyaretinde Kudüs Toplantısına katıldığını ve Halil kentinde sadece Mescid-i Aksa'nın değil peygamberlerin de hapsedildiğine şahit olduğunu ifade etti.



Gazze'de son saldırılarda 80'i aşkın caminin yok edildiğini, bunların dokuzunun yeniden inşasını tamamladıklarını bildiren Görmez, bu vesileyle hayırseverlere teşekkür etti.



"TÜM BUNLARA RAĞMEN ELİMİZİ BARIŞ İÇİN HERKESE UZATACAĞIZ"



Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Türkiye ile Filistin arasındaki ilişkilerin bütün yönleriyle gelişmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Filistin'de şu anki duruma bakıldığında geleceğin açık bir şekilde görülmediğine dikkati çeken Mustafa, İsrail'in bu durumu fırsat bilerek "faşist kanunlar" çıkardığını ifade etti.



Mustafa, ezanın hoparlörlerden okunmasının yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısı ve yerleşimlerin önünü açan kanuna atıfta bulunarak, "Tüm bunlara rağmen elimizi barış için herkese uzatacağız. Hedefimiz olan bağımsız ve özgür, başkenti Kudüs olan Filistin devleti için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



"MÜSLÜMANLARIN VARLIĞINI TANIMAMAK MANASINA GELİR"



Büyükelçi Mustafa'nın açıklamaları üzerine ezan yasağına ilişkin Görmez, "Kudüs'te ezanı yasaklamaya kalkışmak, Kudüs'teki İslam'ın ve Müslümanların varlığını tanımamak manasına gelir. Bizim için İstanbul'un ezansız kalması bizi ne kadar üzer ve bize ne kadar ağır gelirse, Kabe'nin ezansız kalması bir Müslümanı ne kadar üzerse, Kudüs'ün ezansız kalması bizi o kadar üzer." değerlendirmesinde bulundu.



Ezanın sadece namaz vakitlerini bildiren bir çağrı olmadığını kaydeden Görmez, aynı zamanda İslam'ın şiarı, İslam'ın ve Müslümanların bir beldede varlığının simgesi, inanç özgürlüklerini ilgilendiren çok önemli bir ilke olduğunun altını çizdi.



Görmez şöyle devam etti:



"Kudüs'teki ezan yasağı, sadece bizim peygamberimizi ve onun dünyaya getirdiği değerleri tanımamak değil, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dünyaya getirdiği değerlere de karşı çıkmak olur. İnsan özgürlüğünün önemli bir parçasıdır. Bu özgürlükler yasaklarla ortadan kalkmaz. Siz Kudüs'te müezzinlere ezanı yasaklarsanız her Filistinli müezzin olur. Her vakit daha önce sadece müezzinler ezan okuyordu, böyle bir yasak getirirseniz o zaman her Filistinli müezzin olur ve ezanı okur. Ezana gürültü kirliliği olarak bakmak, Müslümanların inancını aşağılamak manasına gelir. Bir an önce tekrar aklı selimin hakim olarak bu yanlışlıktan vazgeçilmesini umut ediyorum."



Bu yasağa ilişkin Başkanlık olarak bir girişimlerinin olup olmayacağına yönelik bir soruya Görmez, "Elbette bütün barışçıl yollarla elimizden gelen her türlü gayreti sarf etmeliyiz. Ben aklıselimin buna izin vermeyeceğini düşünüyorum." diye cevap verdi.