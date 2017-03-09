Ezanı yasağı kabul edilemez

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, "Maalesef Kudüs'te ezanı yasakladılar. Halbuki ezanı yasaklamak, İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını inkar etmek ve yok saymaktır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Şeyh Şamil Camisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, İslam'ın barış anlamına geldiğini, o yüzden her fırsatta tanınan ve tanınmayan herkese selam verilmesi gerektiğini kaydetti.



"KABUL EDİLEMEZ"



Camilerin bağımsızlığın sembolü olduğunu dile getiren Görmez, İsrail parlamentosu Knesset'te, ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasını yasaklayan tasarının ilk oylamada kabul edilmesine ilişkin görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:



"Maalesef Kudüs'te ezanı yasakladılar. Halbuki ezanı yasaklamak, İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki tüm varlığını inkar etmek ve yok saymaktır. Kudüs gibi Mekke ve Medine'den sonra Müslümanların en büyük merkezi, mabedi ve kutsal mekanda ezanın yasaklanması, tarih boyunca İslam'ın ve Müslümanların o topraklardaki bütün varlığını yasaklamak manasındadır. Bu kabul edilemez. Böyle yasaklarla bu büyük simgeler, şiarlar ortadan kalkmaz. Siz bir yerde müezzinlere ezan okutmayı yasaklarsanız, o şehrin ve ülkenin tüm halkı müezzin olur, ezanı birlikte okurlar, böylece o yasağı tanımadıklarını ifade ederler. Yüreklere pranga vurulmaz, kalplere yasak getirilemez. Varoluşumuzun şiarı olan simgeler, inanç özgürlükleri ortadan kaldırılamaz."