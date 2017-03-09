'Ezan yasağı' kararına ezanlı tepki

Gazze Şeridi’ndeki camilerden, İsrail parlamentosu Knesset'in ezan yasağı tasarısını onaylamasına tepki olarak yatsı namazından sonra birkaç defa ezan okundu.

Gazze’deki Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’deki cami imamlarına, yatsı namazından sonra ezanı birkaç defa okumaları yönünde genelge gönderildiği belirtildi.



Açıklamada, “Bu (uygulama), işgalci İsrail’in, Kudüs kenti ve 1948’de işgal edilen Filistin topraklarında yer alan camilerde ezanın okunmasını sınırlandıran yasa tasarısını kabul etmesine protesto olarak yapıldı.” ifadesi kullanıldı.



İsrail'de ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, bugün Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti.



Ezanın 23.00-07.00 saatlerinde hoparlörle okunmasına yasak getiren tasarı için Knesset'te yapılan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanırken 48 milletvekili ise tasarı karşıtı oy vermişti.



Tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.