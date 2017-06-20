Eyyübiye Belediyesinin Bosna Hersek'teki ramazan etkinlikleri

Livno kentindeki iftar programı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Şentop ile AK Parti'li 4 milletvekilinin de katılımıyla yapıldı.

Şanlıurfa merkez Eyyübiye ilçe Belediyesi, Bosna Hersek'te faaliyet gösteren İstanbul Eğitim ve Kültür Merkezi iş birliğiyle ülkenin güneybatısındaki Livno şehrinde düzenlediği iftar programında 500 Bosna Hersekliyi bir araya getirdi.



EYYÜBİYE BELEDİYESİ'NİN BOSNA'DAKİ RAMAZAN ETKİNLİKLERİ



Hadzi Ahmet Dukatar Camii önünde verilen iftara, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Kütayha Milletvekili İshak Gazel, AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Mahmut Kaçar, Halil Özcan ve Yahya Akman ile Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Şentop, yaptığı açıklamada, Livno ziyaretinin kendisi için büyük öneme sahip olduğunu söyledi.



Saraybosna'ya nazaran Livno'ya gelmenin daha zor olduğunu belirten Şentop, "Ben ve milletvekili arkadaşlarım özellikle buraya gelmek istedik. Bu ziyaretimizin Livno'nun daha fazla ziyaret edilmesine vesile olacağını umuyoruz." dedi.



Ekinci de Livno'da iftar sevincini yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Ramazanın paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Ekinci, "Ramazan ayında yalnızca kendi yaşadığımız yerlere, yakınlarımıza değil, ramazanın, Müslümanların, orucun olduğu yerlere ulaşıp sevinçlerini paylaşmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



Yemeklerini paylaşan insanların duygularını da paylaştığını anlatan Ekinci, atalarının izlerini bıraktığı bu topraklarda kendilerini samimiyetle karşılayan insanlara karşı yakınlık hissettiğini belirtti.



"PROGRAMIN ŞEHRİMİZDE DÜZENLENMESİNDEN ONUR DUYDUK"



Livno İslam Meclisi Başimamı Dzevad Hadzic ise bunun Livno'da bugüne kadar düzenlenen en büyük iftar programı olduğunu bildirerek, etkinliğin Bosna Hersek'in en batısında bulunan Livno şehri sakinlerini son derece mutlu ettiğini kaydetti.



Eyyübiye Belediyesinin iftar programı için Livno'yu seçmesinden duydukları memnuniyeti belirten Hadzic, "Programın şehrimizde düzenlenmesinden onur duyduk. Bu akşam burada TBMM'den 5 milletvekilinin de bulunması, Türkiye'nin bizlere karşı duyduğu ilginin, sevginin göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.



Hadzi Ahmet Dukatar Camii İmamı İsmail Mehtic, bu iftarın önemine işaret etti.



Mehtic, 500 kişinin katıldığı bu programın, unutulmuş olan Livno'ya dikkat çekeceğini umduğunu söyleyerek, "Bu iftar programı, farklı yerlerden insanların, ramazanın son günlerini birlikte geçirmeleri için iyi bir fırsat." açıklamasında bulundu.



İftar yapmak için programa gelen çocuklar da ramazan ayı ve oruç ibadetiyle ilgili düşüncelerini paylaştı.



Eyyübiye Belediyesi bugün akşam da Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde 300 kişilik iftar programı düzenleyecek.